Razočaranje v taboru zmajev: Vedeli smo, da bo odločala ena žoga

Razočaranje v taboru zmajev je bilo veliko, sploh po tem, ko se jim je po presenetljivi zmagi MoraBanc Andorre nad prvim nosilcem Gran Canario obetala še ena tekma pred razprodanimi domačimi tribunami in, kdo ve, morda celo finalni spopad, ki v evropskem pokalu prinaša neposredno uvrstitev v evroligo.

Po slabem prvem polčasu se je Cedevita Olimpija vrnila v igro za zmago, pri izidu 85:83 je imela napad za zmago, ki pa ga je nekaj stotink prepozno s sicer uspešnim metom za tri točke iz težkega položaja zaključil Jacob Pullen. Slavje na tribunah in ob igrišču je bilo preuranjeno, sodniki na čelu z izkušenim Italijanom Luigijem Lamonico so po pregledu posnetkov hitro potrdili, da je Bursaspor po Partizanu (podaljšek) v osmini finala tudi v četrtfinalu slavil dramatično zmago.

Prvi polčas daleč od pravega obraza

»Bila je težka tekma, kakršno smo tudi pričakovali. Vedeli smo, da se bo igralo na eno žogo, in upali, da bo ta šla v našo korist. Žal ni. Preslabo smo odigrali prvi polčas, gotovo je bilo to daleč od našega pravega obraza. V drugem polčasu smo se nato vrnili, a mislim, da je danes o zmagi odločala ena žoga,« je dejal Edo Murić, četrti strelec ekipe z 12 točkami, največ, 20, sta jih prispevala Yogi Ferrell v domači in razigrani Derek Needham v gostujoči vrsti.

Ljubljančanom po februarski zmagi nad Helios Suns v pokalu Spar do konca sezone ostaja bitka za nov državni naslov, ki so ga lani po treh letih suše osvojili z zmago 3:0 v seriji s Krko.

»Zelo, zelo mi je žal, ta poraz boli, a potrebno je iti naprej. Bursa je dobra ekipa, to smo govorili vsem, so v odlični formi in žal mi je, da jih nismo zaustavili,« je za uradno spletno stran kluba še povedal Murić.