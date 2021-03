Razpoke med aduti Jurice Golemca so našli tudi v regiji

Golemac: Nismo v najboljši formi

1:10 je bil sobotni izkupiček Olimpijinega kapetana Jake Blažiča pri metih iz igre.



Revanša z Borcem

Krka je novembra ugnala Borac v Čačku po odlični predstavi Jureta Škifića (levo). FOTO: ABA

Utrujenost ne sme biti izgovor

Veliko pohval, pogosto zasluženih, a včasih tudi prenagljenih in pretiranih, so si prislužili košarkarji Cedevite Olimpije zaradi privlačnih in učinkovitih predstav v uvodnih mesecih sezone. Ob prehodu na ključne tekme leta pa so se v njihovi igri začele kazati razpoke. Poraza proti Virtusu in Budućnosti sta jih stala četrtfinala evropskega pokala, po sobotnem gostovanju pri Igokei pa je ogrožena uvrstitev v najboljšo četverico lige ABA. Popravnih izpitov bo sicer še precej, a vsi po vrsti bodo težki ter bodo zahtevali boljši psihološki odziv in večjo taktično raznolikost.Da Ljubljančani niso bili pravi v Laktaših, pričajo že najnižje moštvene številke v regionalni sezoni. Proti čvrsti obrambi Igokee so dosegli le 70 točk, sedem manj od svojega negativnega rekorda iz 1. kola proti Krki. Prvič so izkoristili manj kot 40 odstotkov metov iz igre (36,9), najslabše metali za tri točke (9:30) in izenačili svojo najskromnejšo bero pri asistencah (13). Za napadalno usmerjeno zasedbo, ki je dotlej dosegala 90,8 točke na tekmo, je takšna statistika že lahko pogubna, še enkrat pa se izkazalo, da zasnova Olimpijinega moštva, v kateri namesto klasičnih centrov prevladujejo gibljivi krilni centri, nima le pozitivnih plati.Težave pri preprečevanju tekmečevih napadalnih skokov so bile ob zadnjih porazih očitne, prav tako zadrega, ko imajo stožiški košarkarji slabši večer pri metih za tri točke. Po dobljenem prvem polčasu po zaslugiinje Cedevita Olimpija zaostala s 50:60 in nekaj časa jo je nad gladino ohranjals svojimi prvimi koši. A v nedogled ni šlo. Manjkale so predvsem točke, ki se je vpisal med strelce šele v 31. minuti, na koncu pa metal igre poraznih 1:10 (za dve 1:5, za tri 0:5) in kot drugi strelec lige ABA zaz Mege dosegel pičlih pet točk.Olimpijin trenerje priznal: »Nismo bili pravi, še posebej ne v napadu, a ne morem reči, da se fantje niso borili. Nismo v najboljši formi, ob tem pa smo na poti že deseti dan. Časa za vadbo ni in vidi se, da nimamo sape in prave zbranosti. Zapreti se moramo v dvorano in na naslednji tekmi igrati bolje.Košarkarji Krke bodo v ponedeljek ob 16. uri gostili Borac, ki so ga ugnali že v Čačku s 90:86 po odlični predstavi krilnega centra(26 točk z metom za dve 7:8 in za tri 4:5). Vprašanje pa je, ali lahko na domačem parketu pričakujejo dodatno prednost. Doslej so v ligi ABA zbrali šestih zmag, toda v dvorani Leona Štuklja so jih dosegli prav toliko (tri) kot na gostovanjih.Spomnimo se, denimo, kako so Novomeščani tesno zmagali v Zadru, v revanši pa klonili z 18 točkami prednosti. In tudi ko so prejšnji konec tedna prekinili niz sedmih porazov z lepo zmago nad Mego, so razočarali svoje privržence s četrtkovim porazom v Podčetrtku v slovenski ligi za prvaka, v kateri jih je pred tem ugnala Rogaška.Proti Borcu si ne bodo mogli privoščiti podobnega taktiziranja, saj je pred njimi le še sedem tekem v regionalnem prvenstvu. Srbi sicer zaostajajo za dve zmagi, a ob odigrani tekmi manj, zato bo današnji dvoboj izjemno pomemben za obe moštvi pri begu od predzadnjega mesta in dodatnih kvalifikacij za obstanek s podprvakom 2. lige ABA.Krkin trenernapoveduje: »Smo utrujeni zaradi številnih tekem, a to ni izgovor, da proti Borcu ne bi dali vsega od sebe. Borac je na predzadnjem mestu, a kaže željo po obstanku. Pripeljal je tudi gruzijskega reprezentantain prihaja po zmago.«Crvena zvezda 16:2, Mornar in Igokea po 16:4, Budućnost 15:3, Cedevita Olimpija 15:4, Mega 14:7, FMP in Cibona po 7:12, Partizan 7:13, Zadar 6:12, Krka 6:13, Split 6:14, Borac 4:14, Koper Primorska 0:21.