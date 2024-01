Revolveraško Indiano je ustavil bostonski stroj

Košarkarji Houstona so se na krilih Alperna Senguna ter še šestih igralcev, ki so zbrali dvomestno število točk, v ligi NBA veselili pomembne domače zmage. Kljub izjemni predstavi za goste Giannisa Antetokounmpa, ki je dosegel 48 točk, so bili s 112:108 boljši od Milwaukeeja, druge najboljše ekipe vzhoda.

Sengun je bil z 21 točkami prvi strelec raket, temu je dodal še 11 skokov, Jeff Green in Jalen Green pa sta vsak k zmagi dodala po 16 točk.

»Samo zanašali smo se na svojo obrambo,« je po tekmi dejal Jeff Green in dodal: »Velikokrat smo že bili v takšnih položajih, znali smo se odzvati in si pomagati med seboj. Zmagali smo kot ekipa.«

Julius Randle (levo) je bil v odlični formi v Washingtonu, saj je za četrto zaporedno zmago New Yorka dosegel 39 točk. FOTO: Geoff Burke/Usa Today Sports Via Reuters Con

Medtem pa je goste vodil dvakratni najkoristnejši igralec (MVP) Antetokounmpo, ki je 48 točkam dodal 17 skokov za sedmi zaporedni dvojni dvojček, vendar tudi to ni bilo dovolj za zmago v gosteh nad teksaško ekipo.

Antetokounmpo je še na 18. tekmi v karieri dosegel vsaj 45 točk, s čimer se je kot rekorder kluba izenačil z legendarnim Kareemom Abdul-Jabbarjem.

Najboljša ekipa vzhoda in vodilna ekipa lige NBA Boston je v Indianapolisu s 118:101 premagala Indiano. Jayson Tatum in Jaylen Brown sta skupaj k zmagi prispevala 69 točk; Tatum 38, Brown pa 31.

Indiana, ki je decembra na medsezonskem turnirju lige izločila Boston, se je sicer dobro upirala, vendar v zadnji četrtini ni zmogla držati koraka z gosti.

»Dobro vemo, da lahko dosežejo tudi 160 točk,« je dejal Tatum: »To je eden najboljših napadov v ligi. Igrajo s tempom. Žoga zelo dobro kroži. Znajo zadevati, zato se moraš res dobro zapreti, ko prideš na obisk v Indiano.«

Finski zvezdnik Lauri Markkanen je bil najboljši strelec Utaha v Philadelphii. FOTO: Bill Streicher/Usa Today Sports Via Reuters Con

Julius Randle je dosegel 39 točk, Jalen Brunson pa 33 za zmago New Yorka s 121:105 v Washingtonu. To je bila še četrta zaporedna zmaga za kratkohlačnike.

Utah pa je v Philadelphii s 120:109 premagali oslabljene gostitelje, pri katerih je manjkal MVP lige Joel Embiid, ki ima težave s poškodbo levega kolena. Na seznamu poškodovanih so tudi Tobias Harris, De'Anthony Melton in Robert Covington.

Prvi strelec jazzerjev je bil Lauri Markkanen s 33 točkami in 13 skoki, pri domačih pa je največ košev, 25, zbral Tyrese Maxey.