Roke igralcev so bile vroče, v enem polčasu so nasuli 70 točk

Lanski prvak lige NBA Denver je proti zadnjeuvrščenemu New Orleansu naletel na nepričakovane težave. O zmagovalcu tekme v New Orleansu je odločal podaljšek, v katerem je petouvrščena ekipa zahodne konference le iztržila zmago s 132:129. Pelikani so vpisali sedmi zaporedni poraz.

Najkoristnejši igralec lige NBA Nikola Jokić se je otresel počasnega začetka in dosegel trojni dvojček s 27 točkami. Jokić, ki je v minuli sezoni prejel tretji naslov MVP v štirih letih, je dodal še 13 skokov in deset podaj.

Toda srbski zvezdnik, ki je imel v prvem polčasu šest točk, je obžaloval še en negotov začetek Denverja, ki je v tretji četrtini zaostajal za kar 17 točk.

Po polaganju Juliana Strawtherja so gostje le povedli s 111:109 slabih pet minut pred koncem rednega dela.

CJ McCollum je New Orleans 53,2 sekunde pred koncem znova popeljal v vodstvo s 119:117, toda igralec Denverja Jamal Murray je v devetih sekundah pred koncem le dosegel koš in izenačil na 119:119. Domači so imeli met za zmago, a je McCollum zgrešil trojko.

Jokić je Denverju zagotovil vodstvo v dodatnem delu in dosegel prvih šest točk za Denver. »Zdi se, da nam je tako všeč,« se je pošalil Jokić o razpletu tekme, o kateri je odločala dramatična končnica. »Morali bi biti bolj lačni zmage.«

Tudi Murray je za Denver dosegel 27 točk, Russell Westbrook pa jih je dodal 21 s klopi. Pri New Orleansu je bil najboljši Jordan Hawkins s 25 točkami, McCollum pa je dodal 24 točk.

Sacramantov branilec De'Aaron Fox (levo) je bil v senci Indianinega T.J. McConnella. FOTO: Kyle Terada/Usa Today Sports Via Reuters Con

Košarkarji Indiane so zabeležili četrto zaporedno zmago v impresivnem slogu, saj so v Sacramentu zmagali s 122:95.

Pascal Siakam je dosegel dvojni dvojček z 19 točkami in desetimi skoki, Pacers pa so dosegli 70 točk v drugem polčasu, od tega je sedem igralcev Indiane doseglo dvomestno število točk.

Myles Turner je dosegel 15 točk, zvezdnik Tyrese Haliburton in rezervist Ben Sheppard sta jih dodala po 14, T.J. McConnell je s klopi prispeval 12 točk in 10 podaj.

»Pripeljali smo tekmo od začetka do konca tako, kot smo načrtovali,« je dejal Sheppard. »Energija, ki smo jo prinesli, tako igralcev s klopi kot članov začetne peterke, nas je popeljala do res odlične ekipne zmage.«

Navijači Sacramenta niso bili prizanesljivi do četrtega zaporednega poraza kraljev in so nov neuspeh pospremili z glasnim neodobravanjem in žvižganjem.

»Za nami je težka noč,« je dejal trener kraljev Mike Brown: »Prihajajo večeri, ko napadalno ne bomo najboljši in ne bomo dosegli 70 točk v polčasu.«

Tretja ekipa zahodne konference Houston je izničila zaostanek 16 točk v prvem polčasu in v Torontu premagala Raptors s 114:110. Plenilci so vpisali sedmi poraz po vrsti.

Dillon Brooks je dosegel 27 točk, Jalen Green pa 22 za Houston, ki je v zadnji četrtini zadržal Raptors pri metu pet od 15 in dokončno zapečatil tekmo.

Alperen Sengun je dosegel 17 točk in zbral deset skokov za Houston, ki je v tretji četrtini s 33:26 ugnal Toronto in si za zadnji del priigral točko prednosti.

Rakete so prednost povečale na kar 11, a so Raptors po atraktivni potezi Ochaija Agbajija 22,7 sekunde pred koncem znižali zaostanek na tri.

Toronto pa ni bil bližje, saj je Brooks končno zapečatil zmago s prostim metom.