Ob zmagi Dallasa je zaploskal tudi Luka Dončić

Košarkarji Dallasa so v noči na petek brez Luke Dončića in Kyrieja Irvinga prepričljivo izgubili proti LA Clippers, tudi tokrat so pogrešali slovenskega zvezdnika, a se je vrnila vsaj druga violina in pomagala zrežirati zmago s 113:97. Mož odločitve je bil Quentin Grimes, ki je v zadnji četrtini dosegel 14 od svojih 20 točk.

V Dallasu so na svetovni dan košarke pričakovali vrnitev Dončića, ki bi moral med tekmo predstaviti delovanje svoje fundacije, poleg tega so jih Clippers na prvi tekmi pošteno dotolkli (118:95). A očitno poškodba pete vendarle ni nedolžna, zato je Dončić izpustil še drugo zaporedno srečanje, vseeno pa iz Dallasa ne poročajo o kakšni daljši odsotnosti.

Dončić je s klopi spremljal srečanje. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters

Vrnil se je Irving in umiril igro, dosegel je 15 točk in poskrbel, da je žoga krožila. Vseh pet članov začetne peterke je doseglo dvomestno število točk, junak pa prihaja s klopi. Grimes je v zadnjem mesecu dni dobil večjo minutažo in jo zelo dobro izkorišča, tokrat je v zadnjih četrtini dosegel kar 14 točk, zadel je tri zaporedne trojke, nato je bil nad njem pri metu za tri storjen še prekršek in tekma se je prelomila.

Dallas je po drugi četrtini, v kateri so Clippers katastrofalno metali iz igre, povedel s 54:40 in prednost tokrat zadržal do konca. Ključna je bila razlika v doseženih točkah igralcev s klopi, pri Dallasu so jih dosegli 46, pri LA Clippers le 24.

Teksašani ostajajo v domači dvorani, naslednji gost American Airlines Centra bo v noči na torek Portland.