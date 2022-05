Ruske košarkarje so izločili tudi z letošnjega eurobasketa

Evropski odbor Mednarodne košarkarske zveze (Fiba Europe) je po odločitvi izvršnega odbora Fibe izločil Rusijo in Belorusijo z reprezentančnih tekmovanj. Rusijo bo tako na septembrskem evropskem prvenstvu za moške zamenjala Črna gora.

Že pred dnevi je vodstvo Fibe zaradi invazije na Ukrajino potrdilo izključitev Rusije in Belorusije s prihodnjih košarkarskih tekmovanjih v svetovnem merilu. Na podlagi te odločitve je Fiba Rusijo na moškem svetovnem prvenstvu v ulični košarki 3x3 nadomestila s slovensko izbrano vrsto.

Tekmovanj na ozemlju teh dveh držav do nadaljnjega ne bo niti na evropski ravni, reprezentanci Rusije in Belorusije pa bosta do preklica izločeni z vseh reprezentančnih tekmovanj. Rusija bi morala na letošnjem evropskem prvenstvu igrati v skupini A v Gruziji skupaj z gostitelji, Španijo, Bolgarijo, Belgijo in Turčijo. Namesto Rusije bo nastopila Črna gora zaradi najboljšega izkupička v kvalifikacijah med državami, ki se niso uvrstile na EP.

Slovenija bo igrala v skupini B v Nemčiji. Poleg gostiteljice bodo njene tekmice še Madžarska, Litva, BiH in Francija. Evropsko prvenstvo se bo začelo 1. septembra.