S krepko zaušnico za Hrvate prestrašili tudi Švede

Slovenski košarkarji so v četrtek združili slovesno s prijetnim in koristnim. V zadnjem reprezentančnem nastopu Gorana Dragića pred domačim občinstvom so deklasirali sosede z 28 točkami razlike, kar ni nikoli neprijetno, in si zagotovili napredovanje v drugi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Nedeljsko gostovanje na Švedskem (17.00) bo tako odločalo le o tem, koliko zmag bodo nesli s seboj: tri ali štiri? Po imenitni četrtkovi predstavi v Stožicah bi si že kar upali staviti, da bo obveljala druga opcija.

Na kaj so računali Hrvati v Stožicah in kako se jim je podrl načrt? Kako se je optimizem sosedov v hipu spremenil v občudovanje slovenskega moštva? Kdo je zdaj v prednosti, ko primerjamo najvišje zmage? Komu je Aleksander Sekulić namenil posebne besede in kako je vzdušje doživel Luka Dončić? Kaj selektor pričakuje od dvoboja v Stockholmu?