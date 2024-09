V Stožicah razočaranje, Prepelič prvi strelec za zmago Dubaja

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 2. krogu lige Aba izgubili proti Dubaju s 84:92 (17:29, 42:63, 60:83).

Ljubljančani so vpisali drugi poraz v novi sezoni lige Aba. Po neuspehu v uvodnem krogu proti FMP so pred več kot 4000 gledalci v Stožicah izgubili proti novemu udeležencu regionalnega tekmovanja iz Dubaja s 84:92.

Zmaji so bili brez možnosti za zmago, saj so zaostali v vseh elementih košarkarske igre. V prvem polčasu so imeli komaj osem skokov, tekmec jim je v prvih 20 minutah nasul kar 63 točk, tudi v nadaljevanju pa zasedba Zvezdana Mitrovića ni pokazala bistvenih znakov izboljšanja vtisa ali dviga motivacije zavoljo spodbudnega obiska na tribunah.

Za Dubaj, za katerega je Klemen Prepelič dosegel 23 točk, je to druga zmaga v sezoni. V prvem krogu je premagal branilca naslova Crveno zvezdo.

Pri domačih sta po številu doseženih točk izstopala JR Stewart (15 točk) in Devin Robinson (14).

Cedevita Olimpija bo naslednji teden gostovala pri Mornarju, pred tem pa jo v torek čaka še prva domača tekma v evropskem pokalu proti Umani Reyer iz Benetk.