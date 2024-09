Za domači uvod v sezono v Stožice prihajajo znani obrazi

V nadaljevanju preberite:

Na evropskih košarkarskih parketih se je začela živahna jesen, po težkem tednu na tujem se bo Cedevita Olimpija prvič predstavila domači publiki. V 48 urah bodo Stožice dvakrat v znamenju košarke, v nedeljo v Ljubljani gostuje atraktivni tekmec Dubaj, v torek v evropskem pokalu še Venezia. Zmaji so v sredo v Cluju pokazali, da so ob pravem pristopu lahko nevarni za vsakega tekmeca.

Sredina zmaga na gostovanju v vročem Cluju je bila še bolj kot iz rezultatskega vidika pomembna za miren spanec vodilnih mož v Stožicah. »Pokazali smo, da znamo igrati resno košarko, po porazu v ligi ABA ni bilo lahko. Ključno je bilo, da se nismo vdali, ko je tekmec prevzel nadzor nad dogajanjem, temveč smo igrali dalje,« je organizator igre Aleksej Nikolić izpostavil glavno razliko v primerjavi s tekmo proti FMP. »Prva tekma je bila za nas manjši šok, zadovoljen sem, kako se je ekipa odzvala, presenetili so me z odličnim metom iz igre. Vse to je del mukotrpnega procesa ustvarjanja moštva, ki bo zahteval še veliko trdega dela,« se z opravljenim v Cluju ni zadovoljil trener Zvezdan Mitrović, ki se zaveda, da so šele na začetku poti. Ki bo, če bo Olimpija uspešna v evropskem pokalu, dolga.