S Turki so zapravili priložnost, na vrsti so Srbi

Poraz proti Bursasporu v pravljičnem stožiškem vzdušju je zamrznil košarkarsko navdušenje v Ljubljani in začasno tudi željo Cedevite Olimpije, da bi se prek evropskega pokala uvrstila v evroligo. Sanje bi se lahko nadaljevale v končnici ligi ABA, v kateri so Ljubljančani izločili Igokeo, v polfinalu pa jih bo pričakala veliko višja ovira: prva nosilka izločilnih bojev in branilka naslova Crvena zvezda. Moštvi se bosta prvič udarili jutri ob 19. uri v Beogradu, nato v ponedeljek v Stožicah, po potrebi pa še enkrat v srbski metropoli.

