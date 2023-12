Sagadin: Kje bodo stebri stožiškega projekta čez tri leta? V domu upokojencev?

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je 1. novembra dopolnil 71 let in je minilo že devet let, odkar se je poslovil od vloge klubskega trenerja, je Zmago Sagadin še vedno največja strokovna košarkarska avtoriteta v Sloveniji. O njem največ povedo dosežki v 17 sezonah pri ljubljanski Olimpiji, s katero je bil serijski lovec na uspehe, tudi takšnih, ki so dandanes videti nedosegljivi – šampionski lovoriki v evropskem pokalu in ligi ABA ter 3. mesto v evroligi. V Tivoliju je ustvaril najbolj ustvarjalno valilnico talentov na stari celini, svojo karizmo je uveljavil tudi v drugih okoljih in kot selektor slovenske reprezentance. Zato mu ni vseeno, kaj se v sodobnih časih dogaja s košarko.

Kaj je bil zanj košarkarski vrhunec leta 2023 in kaj največje razočaranje? S skepso je pričakal rojstvo Cedevite Olimpije, je bila črnogledost pretirana? Kakšno je njeno poslanstvo, razen da ima urejene finance in da vsi redno dobivajo plače? Zakaj vztraja, da bi morali Ljubljančani po najkrajši poti v evroligo, če so prava agonija že njihove sezone v evropskem pokalu? Kako ocenjuje potencial športnega direktorja Vlada Ilievskega in kako ocenjuje delo Simoneja Pianigianija? Je pričakoval, da bo Aleksander Sekulić ostal selektor slovenske reprezentance? Kako bi lahko relativno mlad selektor, ki ga spremlja senca Igorja Kokoškova, obvladal Luko Dončića, dominantnega v vseh pogledih, tudi pri lumparijah?