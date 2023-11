Dušan Hauptman navdih in rdeča nit novega filma

V nadaljevanju preberite:

Pred jutrišnjim dvobojem Cedevite Olimpije z moštvom Paris Basketball (Stožice, 18.30), v katerem se bo poskušala ogniti devetemu evropskemu porazu v sezoni, mlajši ljubitelji športa kar ne morejo verjeti, da je bila Ljubljana nekoč ena od košarkarskih metropol na stari celini. Velike uspehe je žel že rod Iva Daneva, po osamosvojitvi Slovenije pa sta se Smelt in Union Olimpija zarezali v zgodovino z imenitnimi dosežki. Pred 30-letnico osvojitve evropskega pokala bo režiser Florjan Skubic zajel desetletje podvigov s celovečernim dokumentarnim filmom.

Za Olimpijine košarkarje in njihove privržence ostajata nepozabna datuma 15. marec 1994, ko so v Lozani proslavili zmago v finalu evropskega pokala nad Taugresom, in 24. april 1997 zaradi tretjega mesta na zaključnem turnirju evropske lige v Rimu. To sta bila vrhunca tivolskega moštva, ki je navduševalo tudi prej in pozneje ter spisalo čudovite zgodbe. Kako se takratni akterji spomnijo imenitnih časov? Zakaj bo imel promotor filma manj težav s trženjem kot s pridobivanjem pravic za posnetke? Zakaj je legendarni Dušan Hauptman hvaležen soigralcem med bojem s hudo boleznijo?