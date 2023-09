Vlado Ilievski še nima razloga za zadovoljstvo, zato pričakuje odziv

V nadaljevanju preberite:

Ob uradni vrnitvi v Stožice po 12 letih si je Vlado Ilievski naložil veliko breme. Na Cedevito Olimpijo ga vežeta kar dve popkovini, saj je v svojih košarkarskih dneh igral tako za slovensko Olimpijo kot za hrvaško Cedevito. Za nameček je Ljubljana že dolgo njegov dom in ima do kluba drugačen odnos kot prišleki. Ob prevzemu funkcije se je moral na hitro spopasti z duhovi iz prejšnje sezone in temeljito prenovo moštva, sobotna tekma z Mego v Stožicah (18.00) v uvodnem kolu lige ABA bo naslednje dejanje.

Ob prihodu v Ljubljano je bil Ilievski star 21 let. V kolikšni meri se je po njegovem mnenju košarka spremenila v naslednjih 22 letih? Stožice je zapustil po otvoritveni sezoni nove dvorane 2010/11, letos se je vrnil vanjo v novi vlogi. Je bila to njegova stara želja? Kako je potekala sestava moštva domala z ničle po znižanju klubskega proračuna, ki je, kakor slišimo, manjši za tretjino? Ljubljana je zahtevna: pričakuje zmage in hkrati mlade na igrišču. Kako ji ustreči? Kaj si obeta od Cedevite Olimpije v ligi ABA in evropskem pokalu? V kolikšni meri je finančna premoč Partizana in Crvene zvezde vplivala na stanje duha v ligi ABA in vlaganja drugih klubov?