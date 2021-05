Sebe ni uvrstil v sanjsko evropsko peterko, je pa Jureta Zdovca

Najljubša je trofeja iz leta 1989

Pred dnevi so v Springfieldu počastili nove člane košarkarskega hrama slavnih za leto 2020, hkrati pa so razkrili, kdo bodo letošnji slavljenci, za katere bodo pripravili slovesnost 11. septembra. Poleg igralskih legendinterinza trenerske zasluge bo med njimi tudi, ki je ob izboru sestavil dve sanjski peterki iz njegovih časov.»V evropsko bi uvrstilin ... Sebe ne bom silil zraven.ne morem pozabiti, zelo lepo mnenje imam tudi oin, ki je lahko dosegel koš, kadar si je zaželel. v ZDA so po mojih merilih izstopaliinki je bil drugačen center od vseh drugih,« je ocenil zdaj 52-letni Splitčan.S svojim matičnim klubom Jugoplastiko je osvojil tri naslove evropskega klubskega prvaka in vselej prejel lovoriko za najboljšega košarkarja finalnega turnirja, s Chicagom tri šampionske prstane v ligi NBA, z Jugoslavijo šest kolajn na velikih tekmovanjih (na SP zlato leta 1990, na OI srebro 1988, na EP zlato 1989 in 1991 in bron 1987), s Hrvaško srebro na OI 1992 ter bron na SP 1994 in EP 1995. Ko so ga vprašali, katera trofeja mu je najljubša, ni dolgo okleval.»Prvo zmagoslavje v evroligi leta 1989. Takrat smo presenetili vse, bili smo mladi in nihče nas ni spoštoval. V Münchnu so nam namenili najslabše termine za vadbo in nas nastanili v skromnem hotelu, vsi so mislili, da ne bomo dolgo ostali v njem. Toda domov smo odšli šele po finalu z Maccabijem,« je poudaril Kukoč.Takratni trener Jugoplastikeje imel zares imenitno zasedbo, v kateri so ob Kukoču in Rađi blesteli tudiin, član moštva pa je bil tudi, zdajšnji trenerski pomočnikpri Cedeviti Olimpiji.