Šele po nesrečnem razpletu so uvideli, kako so ga polomili na začetku

Novi tekmovalni sistem evropskega pokala v košarki z zajamčenimi 18 tekmami za vsa moštva, med katerimi se le zadnji dve v vsaki skupini z desetimi udeleženci ne bosta uvrstili v osmino finala, lahko deluje že kar uspavalno. Možnosti za nadomeščanje spodrsljajev je namreč v izobilju. A kruti koronski časi vendarle silijo k nenehnemu dokazovanju in privabljanju gledalcev na tribune. Cedevita Olimpija ni izjema, a tega se njeni košarkarji še ne zavedajo dovolj dobro.

Cedevita Olimpija: Ulm 96:101 (81:81, 71:71, 62:59, 31:48, 12:29) Dvorana Stožice, gledalcev 1600, sodniki Račys (Šve), Peruga (Špa) in Konstantinovs (Lat). Cedevita Olimpija: Pullen 20 (1:3), Ejim 10 (3:4), Murić 21 (2:2), Auguste 12 (2:6), Blažič 26 (10:12), Hodžić 5, Dimec 2; Ulm: Christon 24 (0:1), Felicio 13 (5:6), Blossomgame 26 (1:1), Günther 3, Bretzel 1 (1:2), Herkenhoff 4, Klepeisz 14 (9:10), Jallow 10 (2:2), Žugić 6. Met za dve točki: Cedevita Olimpija 15:42 (36 %), Ulm 25:51 (49 %); za tri: Cedevita Olimpija 16:41 (39 %), Ulm 10:30 (33 %); skoki: Cedevita Olimpija 46 (32+14), Ulm 53 (38+15).

Z nedopustno slabim uvodom in porazom po dveh podaljških proti Ulmu, drugim v štirih evropskih kolih, so Ljubljančani naredili nov vzvratni korak pri spogledovanju z občinstvom. Pred drevišnjim dvobojem v Stožicah so v obeh taborih sicer poudarjali pomen igre v obrambi, ki naj bi bila ključ do uspeha. Od besed k dejanjem pa so precej odločneje prešli gostje iz Nemčije in v hitropoteznem slogu zalotili tekmece na levi nogi.

Bolje šele po -18

Po štirih minutah igre so vodili s 13:0 in pred koncem prve četrtine z 29:11, njihova strategija pa je bila bistveno bolj raznovrstna in učinkovita kot pri Olimpijinih košarkarjih, ki so vnovič vse stavili na mete z večjih razdalj, čeprav jih roke niso ubogale. V prvih desetih minutah tekme so metali za dve točki 2:12 in trojke 1:6.

Ulmovo krilo Jaron Blossomgame (14 točk do polčasa) in branilec Semaj Christon (11) sta medtem zadevala z vseh položajev in se nista prepustila paniki niti ob prvih prebliskih Ljubljančanov ob začetku druge četrtine. Znižanje na 23:30 s tremi zaporednimi trojkami Eda Murića, Jacoba Pullna in Jake Blažiča pa je bilo le hipna fatamorgana.

Do glavnega premora so domači košarkarji dosegli 11 točk, prejeli pa jih še 18 in ob odhodu v slačilnico so presenečeno ugotovili, da je za njimi obdobje z veliko prometa, a malo zaslužka. Druga četrtina se je namreč kljub jurišu končala z rezultatom 19:19.

Pet učinkovitih je bilo premalo

Kakšna bi morala biti pot do uspeha, so Olimpijini košarkarji prikazali v tretji četrtini, ki so jo dobili z 31:11. Z odlično obrambo in boljšo napadalno kombinatoriko so na hitro razorožili goste in že v 27. minuti prišli do prvega vodstva (52:51), zelo pomembno pa je bilo, da je Murić še naprej držal korak z Blažičem in Pullnom. Pomagala sta jim Zach Auguste in Melvin Ejim, a v domačem moštvu ni bilo več mož, ki bi lahko prispevali še kakšno točko.

Jacob Pullen je zadeval in zaradi zgodnjih težav Marcusa Keena z osebnimi težavami dolgo organiziral igro. FOTO: Cedevita Olimpija

To se je vse bolj poznalo v prelomnih trenutkih dvoboja. Po vodstvu s 70:62 je glavnim ljubljanskim adutom začelo primanjkovati moči in zadnjo četrtino so izgubili z 9:12, imeli pa so tudi nekaj sreče, da je Thomas Kleipesz tik pred iztekom 40 minut zgrešil prosti met za zmago.

V prvem podaljšku je Cedevita Olimpija zaostala za šest točk, a nekako obstala na nogah in srečno iztržila še pet minut igre, v katerih je bilo agonije nepreklicno konec. Po porazu so se misli vseh v dvorani neizogibno vrnili na začetek tekme, v katero so domači košarkarji vstopili z usodno zamudo.

»V drugem polčasu smo igrali precej bolj energično kot v prvem, vendar nismo imeli dovolj razpoloženih mož. Počasi smo začeli popuščati in zasluženo izgubili,« je priznal Olimpijin trener Jurica Golemac, potem ko je čestital prijatelju na Ulmovi klopi Jaki Lakoviču.