Še 188 dni časa za Slovenijo, da poišče rešitev

Petkovi katastrofi na Portugalskem je sledilo za odtenek boljše nadaljevanje na parketu Bonifike, a daleč od rušilne moči in gladke zmage, ki so jo košarkarji v jezi po neuspehu hiteli napovedovati. Portugalci so še enkrat razgalili slabosti slovenske izbrane vrste, tudi v Kopru so bili večji del tekme boljši nasprotnik, na koncu je zmaga s 83:82 tudi z nekaj sreče ostala doma. Slovenci so izpolnili le osnovno nalogo, vtisa pa niso popravili.

Po vikendu za analizo in nekaj krepkih besedah v slačilnici je Sloveniji zmanjkalo izgovorov, le zanesljiva zmaga nad Portugalci bi deloma oprala petkov madež. Selektor Aleksander Sekulić je atletskim in visokim tekmecem navkljub na tribuni pustil edinega pravega centra Žigo Dimca, nizka peterka z Luko Ščuko in Tiborjem Mirtićem pod košem se je le v prvih minutah uspešno zoperstavila tekmecem. Gonilna sila reprezentance je bil Klemen Prepelič, mrežo je polnil s črte prostih metov in z meti za tri in Slovenija je povedla z dvomestno prednostjo.

Klemen Prepelič je bil z 31 točkami najboljši v slovenski vrsti, a mu je nekajkrat preveč zavrela kri. Foto Fiba

A Portugalci niso položili orožja, še enkrat so pokazali, da se z agresivno igro proti premalo zavzetim tekmecem daleč pride. Kljub poškodbi v petek najboljšega posameznika Delgada, so se držali načrta in gospodarili v raketi, slovenska krivulja je šla navzdol, portugalska navzgor. Znova so se v igro Slovenije prikradle napake in prelahko zapravljene žoge, koš se je za Prepeličeve soigralce zdel zaklet, sredi druge četrtine je le cirkuška trojka ostrostrelca Dubaja z logotipa slovensko reprezentanco še držala v vodstvu. Nato je klonil še on, petkova učna ura je bila zaman, sodniška trojka je šla na roko agresivnim Portugalcem in Prepelić je povsem izgubil živce.

Klemen Prepelič po tekmi Ponosen sem na fante, da smo iz izgubljenega položaja znali izvleči to pomembno zmago, ampak igra ni dobra. Težava je skok, v prvem polčasu so imeli 14 napadalnih skokov, kar je preveč z vsem dolžnim spoštovanjem do Portugalske. Skupaj gledano je bila obramba na boljši ravni kot na Portugalskem, v napadu pa se preveč zanašamo na individualno kakovost.

A jeze s soigralci ni usmeril v kvalitetno igro v napadu, prednost Portugalske se je nevarno večala na račun skoka v napadu (13:21), iz drugih in tretjih priložnosti so dosegli 18 točk. Težave niso bile nepričakovane, Žigi Danevu, Ščuki in Mirtiću ob višini manjkajo tudi kilogrami za boj s težkokategorniki, zato je odločitev Sekulića, da na tribuni pusti edinega centra (vsem njegovim pomanjkljivostim navkljub) še težje razumeti. »To je bila težka tekma, dobro smo se s tekmeci borili 35 minut, vmes pa smo padli, kar je zaradi utrujenosti tudi razumljivo. Bila je to težka, a pomembna zmaga za nas,« se je raje kot na igro osredotočil na zmago s 13 točkami tretji slovenski strelec Daneu.

FOTO: Fiba

V zadnji četrtini je Slovenija hodila po robu, Portugalska je dvakrat ušla na +8, preden se je prebudil dolžnik Jaka Blažič in z nepopustljivo igro povlekel domačine nazaj v igro. S trojko 1:28 pred koncem je OIimpijin kapetan izenačil na 81:81, končni izid je s prostima metoma za 30 in 31 točko postavil Prepelič, a tekma še ni bila gotova. Portugalci niso napadli pod koš, kjer jim je 39 minut in pol uspevalo, kar so želeli, odločili so se za met za tri – in ostali praznih rok.

Skupinskemu vzdihu olajšanja na koprskih tribunah je sledilo spoznanje, da je 11. reprezentanca sveta znova do zadnjega trepetala za zmago proti tekmecu, ki na evropskem košarkarskem zemljevidu velja za neznanko. Novembrsko reprezentančno okno se je izteklo s slavjem, niti potrditev vozovnice za EP pa ni odplaknila cmoka v grlu. Vodstvo reprezentance ima do naslednje tekme 87, do začetka EP pa 188 dni časa, da poišče rešitev.

Aleksander Sekulić po tekmi Začetek tekme je bil po naših načrtih, a reprezentanca Portugalske se je izkazala za zelo neugodno v naši skupini. Najbolj pomembno je, da smo zmagali in da z optimizmom gledamo naprej. Na mladih fantih je, da dozorijo, a njihov odziv je bil po mojem mnenju nad pričakovanji. Vesel sem, ker so igrali tako, ne moremo pa pričakovati, da bodo igrali brez napak.

Veselje in olajšanje Slovencev po zmagi. FOTO: Fiba