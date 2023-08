Severni Korejci so se igrali vojno zvezd in ponoči zbudili prvega zvezdnika

Prebivalce otočja Okinava na Japonskem, kjer se bo v petek začelo 19. svetovno prvenstvo v košarki, je sredi noči prestrašil glasen alarm, ki se je oglasil zaradi neuspešne izstrelitve izvidniškega satelita iz Severne Koreje. Zbudil je tudi glavnega zvezdnika prvenstva Luko Dončića, ki je priznal, da ga je novica močno prestrašila.

Nekaj minut pred četrto uro zjutraj po lokalnem času so se na Okinavi, kjer je tudi ameriška vojaška baza, oglasile sirene za zračni napad. Hkrati so po zvočnikih prebivalce pozvali naj zapustijo domove oziroma se preselijo v spodnje prostore. Vsi so na mobilnike dobili tudi opozorila pred napadom.

Luka Dončić, ki bo s slovensko reprezentanco uvodno tekmo v dvorani Okinawa igral v soboto ob 13.30 proti Venezueli, je nekaj ur za tem na uradni novinarski konferenci Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) priznal, da ga je sporočilo na telefonu prestrašilo in da je zato neprespan.

»Bilo je noro. Videl sem, da prihaja raketa na Okinavo. Ustrašil sem se, zato sem bolj malo spal,« je povedal Luka Dončić.

»Sicer pa je tu na Okinavi vse v najlepšem redu. Japonci so izjemno prijazni in ustrežljivi. Tudi v Tokiu, kjer smo odigrali prijateljsko tekmo, je bilo enako, zato se jim zahvaljujem in jih pozivam, da tudi na tekmah navijajo za Slovenijo,« je dodal Dončić.

Superzvezdnik iz Ljubljane je moral na novinarski konferenci odgovarjati tudi na druga vprašanja. Finski novinar ga je vprašal, kaj meni o njihovem zvezdniku iz lige NBA Lauriju Markkanenu, ki se enako kot on vsakokrat z veseljem in ponosom udeleži reprezentančnih akcij. Dončić ga je pohvalil, enako kot Walterja Tavaresa, igralca Zelenortskih otokov, s katerim bo Slovenija igrala naslednjo sredo.

Ameriškega novinarja iz Dallasa je zanimalo, zakaj na zadnji prijateljski tekmi v Tokiu ni bil toliko pri žogi kot običajno. »Malce sem počival,« je rekel Dončić.

V nadaljevanju je kapetan Slovenije dejal, da, odkar je zapustil domovino, s ponosom predstavlja in promovira lepote domovine, še posebej Bled z jezerom, na katerem je 7. 7. letos zaprosil svoje dolgoletno dekle Anamario Goltes.

Novinarska konferenca se je zaključila z odprto debato med Dončićem in slovenskimi novinarji okoli TV prenosov s SP. Dončić namreč ni povsem natančno vedel, katera televizija bo prenašala tekme Slovenije, zato so ga predstavniki sedme sile podučili, da bodo tekme Slovenije na Šport TV, ostale pa na televiziji Sportklub.