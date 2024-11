Po katastrofi v Kopru tudi za ponos in ugled slovenske reprezentance

V nadaljevanju preberite:

Za predstavo v prvih 20 minutah petkove tekme s Portugalsko bi bili slovenski košarkarji lahko nagrajeni z oskarjem za najboljšo vlogo v košarkarski grozljivki. Proti reprezentanci, ki je na Fibini lestvici 44 mest nižje od varovancev Aleksandra Sekulića, so bili nebogljeni, juriš v drugem delu je le ublažil poraz. Danes ob 18. uri imajo Slovenci v koprski Bonifiki priložnost za revanšo, v igri ne bo le preboj na evropsko prvenstvo, temveč tudi ugled reprezentance, ki se je leta 2017 povzpela na Mt. Blanc.

Strokovni štab slovenske reprezentance je pred petkovim porazom (74:82) opozarjal na agresivno obrambo Portugalcev, a zaman. Izkušena prva peterka (Rebec, Cerkvenik, Blažič, Murić, Dimec) je delovala nezainteresirano, bila je stranski akter v poigravanju Portugalske, ki je na trenutke izgledala kot selekcija olimpijskih prvakov iz ZDA in ne 55. reprezentanca sveta. »Premehko smo vstopili v tekmo, oni so se tepli, imeli so več osebnih napak in to se je pokazalo na igrišču,« je Luka Ščuka izpostavil glavno težavo, prikimal mu je Zoran Dragić: »Neumno smo iskali prekrške, ne bom rekel, da jih ni bilo, a bi nam moralo biti jasno, da bodo sodniki prilagodili kriterij agresivni igri Portugalcev.« Ob grobi igri na robu prekrška sodniki večkrat pogledajo stran, ni slučaj, da so tekme, kjer štiri ali pet igralcev moštva prejme pet osebnih napak, redkejše od dobrih slovenskih akcij v prvem polčasu tekme v Almadi.

»Prikazali smo najslabši prvi polčas, odkar sem v slovenski reprezentanci, gledali smo se in čakali, kdo bo prevzel odgovornost,« je bil jezen Klemen Prepelič, selektor Sekulić pa dodal: »Beseda katastrofa je preblaga za našo predstavo v prvih 20 minutah.«