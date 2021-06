Slovenke brez možnosti proti Rusiji

Slovenske košarkarice so igrale na letošnjem evropskem prvenstvu po načelu toplo-hladno, domov pa se vračajo po ledeni prhi v dodatnem dvoboju za uvrstitev v četrtfinale. Rusija je dobila prvo četrtino z 28:13 in si že na stežaj odprla vrata do prepričljive zmage s 93:75 (74:54, 49:29, 28:13).



Izbranke selektorja Damirja Grgića drugič zapored zapuščajo evropsko prvenstvo po dodatnih kvalifikacijah. Leta 2019 jih je v Beogradu zaustavila Belgija, letos pa so turnir v Strasbourgu končale z izkupičkom dveh zmag in dveh porazov. Naslednjo priložnost za izboljšanje zadnjih dveh dosežkov bodo imele čez dve leti na domačem parketu, saj bo 39. evropsko prvenstvo potekalo v Izraelu, Celju, Kopru in Ljubljani.



Slovenska kapetanka Nika Barič je spodbujala soigralke in dosegla 11 točk, toda 21 točk Shante Evans, 19 Eve Lisec in 12 Teje Oblak je bilo tokrat premalo za uspeh proti kakovostnim tekmicam. Med strelke so se vpisale še Zala Friškovec (5), Tina Jakovina (3), Annamaria Prezelj in Lea Debeljak (po 2), pri Rusiji, ki je dan poprej izgubila s Francijo z 59:85, pa so izstopale Elizaveta Komarova (20), Raisa Musina in Maria Vadejeva (15).

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: