Slovenke proti igralkam iz Belgije, Turčije in BiH

38. evropsko prvenstvo za košarkarice bo letos v Španiji (Valencia) in Franciji (Strasbourg), od 17. do 27. junija. Slovenke bodo igrale na tretjem šampionatu stare celine, potem ko so nazadnje nastopale v Srbiji, dve leti prej pa na Češkem. Tokrat jim je žreb namenil skupino uvodnega dela v Strasbourgu, kjer se bodo pomerile s tekmicami iz Belgije, Turčije ter Bosne in Hercegovine.



Na prvenstvu bo sicer nastopilo 16 reprezentanc, sklepni boji najboljše četverice bodo v Valencii.



Skupina A (Valencia): Švedska, Belorusija, Španija, Slovaška.



Skupina B (Valencia): Črna gora, Srbija, Italija, Grčija.



Skupina C (Strasbourg): Bosna in Hercegovina, Slovenija, Turčija, Belgija.



Skupina D (Strasbourg): Francija, Rusija, Češka, Hrvaška.

