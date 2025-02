Slovenke le še korak od vnovične uvrstitve na evropsko prvenstvo

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je le še korak oddaljena od pete zaporedne uvrstitve na evropsko prvenstvo. V predzadnjem krogu kvalifikacij je v gosteh s 94:83 (69:62, 46:45, 23:24) premagala izbrano vrsto Bolgarije.

Naše igralke so se v Botovgradu od tekmic odlepile šele v zadnji četrtini. Prvi poskus pobega na začetku drugega polčasa (56:47) so gostiteljice še izničile, drugega v uvodnih minutah niso mogle preprečiti. Slovenke so nato prednost zadržale vse do konca, saj so imele več razpoloženih in kakovostnejših igralk, predvsem pa je v zadnjih desetih minutah odigrala čvrsto obrambo. Velik delež so k uspehu prispevale Eva Lisec (21 točk) ter Teja Oblak, Zala Friškovec in Jessica Shepard, ki so dosegle po 19 točk.

Bolgarija – Slovenija 83:94 (62:69, 45:46, 24:23) Dvorana Botevgrad, gledalcev 1000, sodniki: Marziali (Italija), Edis (Turčija), Ciburis (Grčija).

Bolgarija: Hillsman 24 (9:11), Todorova 13 (1:1), Hristova 24 (3:4), Dimitrova 5, Ivanova 12 (5:6), Konstantinova 5 (3:4).

Slovenija: Lisec 21 (1:2), Oblak 19 (3:3), Cvijanovič 5, Friškovec 19 (2:3), Jelenc 2, Sivka 7 (2:2), Shepard 19 (3:7), Bartelme 2 (2:2).

Prosti meti: Bolgarija 21:26, Slovenija 13:19.

Met za tri točke: Bolgarija 8:21 (Hristova 3, Todorova 2, Hillsman, Dimitrova, Ivanova), Slovenija 9:17 (Friškovec 3, Oblak 2, Lisec 2, Cvijanovič, Sivka).

Osebne napake: Bolgarija 22, Slovenija 22.

Pet osebnih: Dimitrova (35.), Konstantinova (35.), Oblak (40.).

»Čestitke dekletom za dobro tekmo in novi točki. Košarka ni bila lepa, saj so sodniki dovolili grobo igro, a na koncu smo odigrale zbrano in zasluženo prišle do zmage. Čim prej moramo pozabiti to tekmo in tudi v nedeljo odigrati zbrano in čvrsto. Želim si čim več gledalcev na tribunah, saj je bilo vzdušje novembra res fenomenalno,« je po tekmi povedala Eva Lisec.

Slovenke s štirimi zmagami in porazom zasedajo prvo mesto v skupini B, pot na eurobasket, ki bo junija v Nemčiji, Italiji, Grčiji in na Češkem, pa lahko potrdijo v nedeljo (18.00), ko bodo na Kodeljevem gostile Finke. Na prvenstvo stare celine se bodo uvrstile zmagovalke osmih kvalifikacijskih skupin in štiri najboljše drugouvrščene reprezentance.