Slovenski košarkarji v pričakovanju tekmecev za SP 2023

Glede na uvrstitev na lestvici Mednarodne košarkarska zveze (Fiba) je Slovenija kot četrta reprezentanca na svetu ena od nosilk poleg Španije, Francije in Srbije. Sistem kvalifikacij je nespremenjen. V 15-mesečnem obdobju od novembra 2021 do februarja 2023 bo šest kvalifikacijskih ciklov, v katerih bo 32 evropskih reprezentanc odigralo najprej šest tekem, nato pa se bodo po tri najboljše ekipe iz vsake štiričlanske skupine oblikovale nove skupine ter znova odigrale šest tekem. Na svetovnem prvenstvo bo nastopilo dvanajst reprezentanc iz Evrope oziroma 32 skupno.



Fiba je reprezentance razdelila v osem kakovostnih bobnov glede na uvrstitve na svetovni jakostni lestvici. Slovenija je druga reprezentanca iz Evrope za Španijo (pred njo so še ZDA in Avstralija). V drugem bobnu bodo Italija, Litva, Grčija in Nemčija, v tretjem Češka, Poljska, Rusija in Turčija, v četrtem Hrvaška, Črna gora, Latvija in Ukrajina, petem Finska, Gruzija, Belgija in Madžarska, v šestem Velika Britanija, Izrael, Bosna in Hercegovina ter Nizozemska, v sedmem Islandija, Estonija, Bolgarija in Belorusija, v osmem pa Severna Makedonija, Švedska, Portugalska in Slovaška.



Slovenija je doslej trikrat nastopila na SP. Leta 2006 na Japonskem je zasedla deveto mesto, 2010 v Turčiji osmo, pred sedmimi leti v Španiji pa sedmo.



Žreb bo ob 12. uri na sedežu Fiba v Miesu ob Ženevskem jezeru.

