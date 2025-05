Ilirija se je spotaknila v Sarajevu, a še upa na prvo ligo

Košarkarji Ilirije so v Sarajevu izgubili tretjo tekmo finala proti Bosni s 74:88. Sarajevčani so prvaki druge lige in so se uvrstili v prvo ligo.

Galerija V polni Skenderiji pred več kot 8000 gledalci so se veselili domačini. FOTO: ABA2

N. Gr., STA