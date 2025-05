Zmaji v razburljivi končnici tokrat ohranili mirnejšo kri

Košarkarji Cedevite Olimpije so v drugi tekmi četrtfinala lige ABA s 94:89 (72:66, 45:48, 26:22) premagali igralce Dubaja. S tem uspehom so izid v zmagah poravnali na 1:1.

Potem ko so Ljubljančani uvodno tekmo v Združenih arabskih emiratih izgubili v zadnjih sekundah, so danes pred svojimi navijači v Stožicah slavili zmago s 94:89. Odločilna tretja tekma za nastop v polfinalu proti zmagovalcu dvoboja Partizan – Spartak bo v torek, 20. maja, v Dubaju.

Zmaji so zasluženo prišli do druge zmage v tej sezoni proti novincu v regionalnem tekmovanju. V rednem delu prvenstva so zmagali v Dubaju, zdaj pa so razveselili še domače navijače.

Nikolić dosegel kar 30 točk

Če so na prvi tekmi zmago zapravili v zaključku tekme, so bili tokrat v končnici veliko bolj zbrani in natančni. V zadnji četrtini goste niso spustili bližje kot na dve točki zaostanka (84:82 v 37. minuti), v zadnjem napadu Dubaja pa so ubranili prednost 92:89 in se veselili pomembnega uspeha.

Prvo ime tekme je bil slovenski reprezentant Aleksej Nikolić, ki je k zmagi Cedevite Olimpije prispeval 30 točk ob metu 3:6 za dve točki in 5:8 za tri točke. Ob tem je zbral še pet podaj, tekmeci pa so nad njim naredili 10 osebnih napak (indeks 31).

Šestnajst točk je dodal Devin Robinson (10 skokov), eno manj je prispeval Brynton Lemar (trojke 3:5), ducat pa jih je dosegel Dewayne Stewart.