Kratkohlačniki izločili branilce lovorike v ligi NBA

Košarkarji kluba New York Knicks so finalisti vzhodne konference lige NBA. Na šesti tekmi so v domačem Madison Square Gardnu kar s 119:81 odpravili lanske prvake Boston Celtics in serijo dobili s 4:2 v zmagah. V zaključnem dvoboju za konferenčno lovoriko bodo njihovi tekmeci Indiana Pacers.

Kratkohlačniki so si prvič po 25 letih priborili nastop v konferenčnem finalu. Kar šest igralcev je doseglo dvomestno število točk: Jalen Brunson in OG Anunoby po 23, Mikal Bridges 22, Karl-Anthony Towns 21, Miles McBride in Josh Hart po 10, pri čemer je slednji izstopal tudi s trojnim dvojčkom (10 točkami, 11 skoki in 11 podajami).

Na drugi strani, kjer so še kako pogrešali Jaysona Tatuma, ki si je na četrti tekmi poškodoval ahilovo tetivo, je bil z 20 točkami konkurenčen le Jaylen Brown. V Bostonu so sicer upali, da lahko tudi v New Yorku ponovijo predstavo s pete tekme in podaljšajo serijo, a so bili tokrat popolnoma nemočni. Gostitelji so dobili prav vse četrtine, temeljni kamen za zmago pa so postavili v drugi, v kateri so bili boljši z 38:17, tako da so na polčas odšli s prednostjo 64:37. V tretji četrtini je razlika znašala že 41 točk.

Zelo razpoložen je bil tudi OG Anunoby. FOTO: Bob Dechiara/Reuters

Brunson: Očetu to ne bo všeč

»Pokazali smo našo najboljšo košarko. V napadu smo našli način, da smo jih ustavili, naš napad pa je preprosto stekel,« je za ESPN povedal Brunson. Po 25 letih bo tako nasledil očeta Ricka, ki je z New Yorkom parv tako igral v finalu vzhodne konference. »To je res velik dosežek. Dejstvo, da smo se uvrstili v finale po 25 letih, veliko pomeni za klub in mesto,« je še dejal nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallasu in se namuznil: »Očetu to seveda ne bo všeč.«

»Od začetka do konca je ekipa igrala izjemno. Boston ima vrhunsko ekipo v napadu in obrambi. Igrajo svojo igro in prav ničesar ti ne podarijo. Vse si moraš priboriti. A tokrat nam je uspela vrhunska predstava, ki pa nas ne sme uspavati. Pripraviti se moramo na naslednjega tekmeca. Tudi Indiana je izjemna,« pa je opozoril Tom Thibodeau, trener Kratkohlačnikov.

Navdušenje za košarko v New Yorku raste. Današnji dvoboj so si ob robu igrišča med drugim ogledali tudi slavni Timothee Chalamet, Lenny Kravitz, Ben Stiller in Spike Lee.