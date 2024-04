Slovenski moštvi bosta zadnji hip poskušali rešiti, kar je še možno

V nadaljevanju preberite:

Pred zadnjim kolom lige ABA je jasno, da bodo košarkarji Crvene zvezde vstopili v četrtfinale končnice kot prvi nosilci, Partizan kot številka 2 in Budućnost kot št. 3. Vrstni red na vrhu ustreza finančnim vložkom in prikazanim predstavam, nato pa se na lestvici začenja gneča. V negotovosti sta tudi obe slovenski moštvi. Že danes (18) bo na sceno stopila Cedevita Olimpija, ki se lahko povzpne na četrto stopničko ali zdrsne na šesto.

Po slovenskem derbiju, v katerem je Krka gladko ugnala stožiške tekmece, bosta obe zasedbi odvisni tako od svojih dosežkov kot od rezultatov konkurence. Kakšni so možni zapleti in razpleti? Ljubljančani so že pri desetih porazih, je bila njihova regionalna bera od združitve Olimpije in Cedevite sploh kdaj skromnejša? Kolikšni so bili vmesni izkupički njenih treh trenerjev? Še bolj zapleten je Krkin položaj, zakaj? Kaj bi pomenila blokada pri vstopu Dubaja v ligo ABA, zaradi katere v Srbiji iščejo nadomestne rešitve?