Slovenski sodniki napovedali stavko

Košarkarski sodniki so prek svojega zastopnika napovedali stavko, zato je nadaljevanje tekmovanj pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije (KZS) v letošnji sezoni ogroženo, so sporočili iz zveze. Člani izvršnega odbora KZS na izredni korespondenčni seji najprej niso potrdili, kot so zapisali v sporočilu KZS, »drastičnega zvišanja sodniških taks«. Nato so košarkarski sodniki napovedali stavko. V stavkovnem odboru so sodniki z mednarodnega seznama Fibe ter najvišjega seznama tekmovanj KZS.

»Na sestanku 16. oktobra smo se dogovorili, da namesto triletnega postopnega dviga vzpostavimo enoten stroškovnik za naslednje tri sezone, do 2025/26. Izhodišče bi bilo 250 evrov za takso prve lige. Sodniki so bili sicer pripravljeni sprejeti postopen dvig, a je bila želja KZS, da se sprejme enoten stroškovnik za naslednja tri leta. Del dogovora je tudi, da se pred sezono 2026/27 sprejme nov stroškovnik,« je pojasnil zastopnik 175 košarkarskih sodnikov in sodnic Janez Pejovnik.

Ker predlog na dopisni seji IO KZS konec oktobra ni dobil podpore, je Pejovnik v imenu sodnikov napovedal stavko. Predstavniki združenj 1., 2., 3. in 4. ter ženske lige naj bi v naslednjih dneh na svoje seje povabili predstavnike sodnikov ter vendarle skušali najti ustrezno rešitev oziroma dogovor. Če do tega ne bo prišlo, so sodniki začetek stavke na članskih tekmovanjih napovedali za sredo, 8. novembra, na tekmovanjih mlajših starostnih kategorij pa v sredo, 29. novembra.

Zveza in klubi v šahu

»Na KZS zagovarjamo odprto in korektno komunikacijo z vsemi deležniki v slovenski košarki in bomo klubom ter sodnikom še naprej poskušali pomagati najti skupno in za vse vpletene strani razumno rešitev,« so sporočili iz KZS. Člani IO KZS so tako pred začetkom sezone potrdili določene spremembe cenika sojenja za aktualno sezono 2023/2024, s katerimi so se sodniške takse v mlajših kategorijah že zvišale v povprečju med 30 in 40 odstotki.

S tem naj bi bil po mnenju KZS rešen dolgoletni najbolj pereč problem, in sicer prenizko plačilo sodnikov mlajših starostnih kategorij. Hkrati so člani IO KZS podali zavezo o spremembi cenika sojenja tekem članskih tekmovanj pred sezono 2024/25. Prav tako so sprejeli odločitev, na podlagi katere zveza klubom že sofinancira 50 odstotkov povečanja stroškov sodnikov v mlajših kategorijah.

A je zastopnik sodnic in sodnikov navedel, da so se takse tekem članskih kategorij nazadnje dvignile leta 2007, torej pred 16 leti. Takrat je razmerje med takso prve lige in povprečno bruto plačo znašalo 11,88 odstotka, danes pa ob 150 evrih takse 6,8 odstotka. Če bo sprejet enoten predlog za naslednja tri leta, bo v letošnji sezoni razmerje znašalo 11,33 odstotka ob predpostavki, da se povprečna bruto plača v naslednjih treh letih ne bi dvignila.

Sodniki predlagajo, da se pred 8. novembrom sestanejo z vsemi predstavniki združenj klubov in člani IO KZS in ne z vsakim posebej. Prav tako poudarjajo, da je v interesu vseh sodnikov, da se dogovor čim prej sprejme in se tekmovanja nemoteno nadaljujejo. V KZS so sicer navedli, da z napovedjo stavke »v šahu držijo zvezo in klube, predvsem pa mlade fante in dekleta, ki zaradi morebitne stavke ne bodo mogli igrati košarkarskih tekem.«