Sonca usodno ožgala Dallas šele v končnici tekme

Brez poškodovanega Luke Dončića se je lahko pozornost na gostovanju pri letošnjih finalistih lige NBA preusmerila na srbskega trenerja Igorja Kokoškova, ki letos opravlja naloge pomočnika glavnega trenerja Dallasa Jasona Kidda. Nekdanji selektor slovenske izbrane vrste je namreč še nedavno kot prvi Neameričan v zgodovini dobil priložnost kot glavni trener kakšne NBA-ekipe ravno na klopi arizonskega moštva, s katerim je sicer več let sodeloval kot pomočnik tudi v časih, ko je zanj igral Goran Dragić. Phoenix je s Kokoškovom po eni sezoni (2018/19) končal sodelovanje, tokrat pa se je nekdanji selektor Gruzije vrnil v dvorano Footprint Center na klopi Mavericks, ki bodo v Phoenixu odigrali dve zaporedni tekmi.

Prva je bila izredno tesna, potem ko je Dallas vodil večji del prve četrtine in povedel z 8:0, a so sonca do konca prvih 12 minut uprizorila preobrat (25:22). Ekipi sta se do konca polčasa še nekajkrat izmenjali v vodstvu, na premor je s točko naskoka nato odšel Dallas (46:45), ki je v tretji četrtini spet pobegnil na osem točk plusa (65:57). Phoenix se je postopoma približeval, dokler ni vnovič povedel pri izidu 87:86, nato pa povsem v končnici gostom ubežal na neulovljivih 103:96.

Ayton dokončal delo in spisal zgodovino kluba

Devin Booker je bil prvi strelec tekme s 24 točkami, dodal je še 9 skokov, medtem ko sta se pri Dallasu izkazala Tim Hardaway mlajši (22 točk) in Kristaps Porzingis (21 toč., 8 sk., 7 as.). Phoenix je vknjižil že deseto zaporedno zmago, Deandre Ayton, prvi izbor nabora 2018, na katerem so Dončića izbrali Atlanta Hawks, je 19 točkam dodal 13 skokov. To je bil že njegov stoti dvojni dvojček na 186. tekmi, kar je nov rekord franšize. Prav Ayton je bil s Chrisom Paulom v osrčju morda odločilne akcije 1:27 minute pred koncem, ko je bil legendarni organizator igre tik pred tem, da bo z žogo padel v avt, a jo je še pravi čas poslal proti Aytonu, ki jo je zabil skozi obroč za odločilni naskok s 100:96. Paul je v zadnji četrtini podelil kar sedem asistenc in jim do konca dvoboja dodal še 14 točk, Booker je tekmo odločil z metom za tri točke s precejšnje razdalje, ko se je Phoenixu že iztekal čas za napad 50 sekund pred koncem obračuna.

V zadnji četrtini so Sonca dosegla kar 37 točk, to pa je bil sicer šele drugi poraz Dallasa na zadnjih sedmih tekmah. Dončić je v skladu z napovedmi počival zaradi zvina gležnja, ki ga je utrpel ob ponedeljkovi zmagi v domači dvorani nad Denver Nuggets. Poleg Hardawaya Jr. in Porzingisa se je z 18 točkami izkazal tudi Jalen Bruson. Mavs so za tri točke metali 50-odstotno (16:32).

Večer domačinov pokvaril le Orlando

To je bil sicer večer domačinov, saj je le Orlandu uspelo slaviti v gosteh, in sicer v newyorškem Madison Square Gardnu proti ekipi Knicks s 104:98. Izgubili sta vodilni ekipi vzhodne konference, Washington Wizards in Chicago Bulls: prvi v Charlottu s 87:97, drugi pa v Portlandu s 107:112. To je bila sicer že četrta zaporedna zmaga sršenov iz Charlotta, pri kateri je Terry Rozier prispeval 19 točk, Miles Bridges 17, Kelly Oubre mlajši 14, LaMelo Ball pa 11 in za svojo kariero rekordnih 14 asistenc. Charlotte je ustavil niz petih zmag Washingtona, potem ko je nedavno uspel prekiniti tudi dolg zmagovit niz najboljše ekipe lige Golden State Warriors.

»Cilj in izziv tukaj je, da to vzdržujemo in se na tej poti izboljšujemo, tudi na jutrišnjem treningu,« je dejal James Borrego, trener ekipe, katere lastnik je legendarni Michael Jordan. Njegovim nekdanjim delodajalcem iz Chicaga ni pomagalo niti 30 točk Zacha LaVina v Portlandu, kjer se je izkazal tudi DeMar DeRozan (22), enako število točk in še 10 asistenc je vknjižil domači as Damian Lillard. Zdrsa tekmecev z vrha lestvice je izkoristil Brooklyn z domačo zmago nad Cleveland Cavaliers (109:99), prvaki iz leta 2016 so sicer v drugem polčasu močno otežili delo favoriziranim gostiteljem s 25 točkami Rickyja Rubia, točko manj je prispeval Darius Garland. James Harden (27), LaMarcus Aldridge (24), Kevin Durant (23) in Patty Mills (21) so vseeno storili dovolj za osmo zmago na zadnjih 10 tekmah.

»Dobra stvar je, da smo iztržili zmago. Moramo se še naprej izboljševati. Ni izgovorov,« je razplet komentiral Harden.

Milwaukee z zverinskim Antetokounmpom boljši od LA Lakers

Boston Celtics se v tej sezoni še niso prebili nad mejo 50-odstotne uspešnosti, da je pri tem ostalo so sinoči poskrbeli poraženi konferenčni finalisti minule sezone Atlanta Hawks, ki so jih na svojem parketu ugnali s 110:99. Jayson Tatum je sicer dosegel 34 točk, a so mu odgovorili John Collins z 20 ter Cam Reddish in Kevin Huerter z 19 točkami, medtem ko je Trae Young, ki so ga kelti skozi ves obračun podvajali, zmogel 18 točk in 11 asistenc.

Jimmy Butler je ob zmagi Miami Heat nad New Orleans Pelicans s 113:98 prispeval trojnega dvojčka ob povratku po zvinu gležnja (31 toč., 10 sk. in 10 as./met 10:12). S tem je pomagal zakrpati vrzeli po odsotnostih Bama Adebaya in Kyla Lowryja (rest). Pelikani so sicer dobro začeli, a drugi polčas izgubili z 68:46, takrat je Tyler Herro dosegel 17 od svojih 19 točk, med katerimi so bile tudi neverjetne tri, ko je s podajo s sredine igrišča iskal Butlerja, a je žoga namesto v rokah rojaka pristala v obroču.

Giannis Antetokounmpo je s kar 47 točkami ponesel Milwaukee Bucks do zmage nad Los Angeles Lakers s 109:102. To je bil strelsko najučinkovitejši večer grškega asa po šesti tekmi letošnjega finala, ko je Phoenixu za prvi naslov svojega kluba po letu 1971 natresel še tri točke več. Khris Middleton je na tekmi v domači dvorani Fiserv Forum izenačil rekord franšize Raya Allena po številu zadetih metov za tri točke (1051), potem ko je zaradi covida-19 izpustil zadnjih osem tekem, a ni bil prav nič zarjavel: igral je 30 minut in v zadnji četrtini z zaporednima trojkama dokončno prelomil obračun v korist jelenov. Za jezernike že osmič v nizu ni igral LeBron James, manjkata tudi Trevor Ariza in Kendrick Nunn, ki v tej sezoni še nista odigrala niti minute.

»To je vse del igre. Tudi naši nasprotniki se ubadajo s poškodbami. To je nekako značilnost te lige, s tem poslom te igre. Vsak večer tvegaš svoje telo, Bog pomagaj, nekaj pa se bo tekom sezone vedno zgodilo. Moramo se prilagoditi in se še naprej boriti, da bi bili vsi z nami,« je dejal gostujoči zvezdnik Anthony Davis, ki je dosegel 18 točk. Prvi strelec kalifornijskega moštva je bil Talen Horton-Tucker (25), ki se je pred dnevi izkazal z rekordom kariere (28) ob porazu s Chicago Bulls. Russell Westbrook je prispeval 19 points, Malik Monk 11, Carmelo Anthony pa 10 točk.

Sredini izidi:

Phoenix Suns : Dallas Mavericks 105:98

(Luka Dončić ni igral.)

Charlotte Hornets : Washington Wizards 97:87

Detroit Pistons : Indiana Pacers 97:89

Atlanta Hawks : Boston Celtics 110:99

​Brooklyn Nets : Cleveland Cavaliers 109:99

Miami Heat : New Orleans Pelicans 113:98

Milwaukee Bucks : Los Angeles Lakers 109:102

New York Knicks : Orlando Magic 98:104

Minnesota Timberwolves : Sacramento Kings 107:97

Oklahoma City Thunder : Houston Rockets 101:89

Portland Trail Blazers – Chicago Bulls 112:107