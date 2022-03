Sršeni grdo popikali Teksašane, James prehitel Malona

,Košarkarji moštva Dallas Mavericks so doživeli še drugi zaporedni poraz v ligi NBA, potem ko so na gostovanju pri Charlotte Hornets klonili kar s 108:129. Visokega poraza Teksašanov ni mogel preprečiti niti Luka Dončić, ki je bil znova najboljši strelec tekme.

Slovenski zvezdnik je v tridesetih minutah dosegel 37 točk (prosti meti: 3:5, za dve: 5:8, za tri: 8:12), v statistiko pa je vpisal še štiri skoke, tri asistence in štiri izgubljene žoge. Več kot deset točk je za Dallas zbral le še francoski reprezentant Frank Ntilikina (12).

Pri Charlottu sta bila najbolj razpoložena Američana Miles Bridges in P. J. Washington, ki sta k domačemu zmagoslavju prispevala 23 oziroma 21 točk. »Igramo dobro, trdo in kot ekipa. To je vse, kar lahko zahtevam od svojih varovancev,« je bil zadovoljen James Borrego, trener Sršenov, ki so pičili za četrto zaporedno zmago. »Dokler bomo igrali tako, bomo dobri v točkovanju,« je prepričan Bridges.

»Kadar se zanašaš predvsem na doseganje točk in ti gre pri tem dobro od rok, se ti lahko izide, četudi malce popustiš v obrambi. Tokrat ni bilo tako. Zdaj se moramo zbrati in znova začeti igrati tako, kot znamo,« pa je povedal Jason Kidd, trener Dallasa.

Drugi izidi: Minnesota Timberwolves : Milwaukee Bucks 138:119, Cleveland Cavaliers : Detroit Pistons 113:109, Washington Wizards : Los Angeles Lakers 127:119.