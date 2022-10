V Stožicah stara zgodba, četa Jurice Golemca oslabljena in brezglava

Stari športni izrek pravi, da se zelo dobra moštva ločijo od povprečnih in slabih po tem, da znajo zanesljivo zmagovati tudi takrat, ko nimajo vrhunskega večera z dolgimi rafali trojk. To so v 3. kolu evropskega pokala potrdili tudi košarkarji Joventuta. V Stožicah so pragmatično postorili vse, kar so potrebovali za uspeh z 22 točkami razlike. Cedevita Olimpija se ni vdala vnaprej, toda veliko truda je šlo vnovič v prazno. Po tretjem porazu na evropski sceni (skupno četrtem zapored) bo očitno treba počakati, da bo dopolnila svoje vrste, trenutno je v nekakšnem vakuumu.

Cedevita Olimpija: Joventut 78:100 (57:73, 41:50, 26:28) Dvorana Stožice, gledalcev 3000, sodniki Vilius (Lit), Lezcano (Arg) in Bissuel (Fra). Cedevita Olimpija: Ferrell 20 (3:4), Adams 15 (4:5), Radović 6 (4:4), Murić 5, Omić 3 (1:2) – prva peterka; Rebec 3, Harrison, Jeremić 12 (3:3), Alibegović 13 (2:5), Radovanović 2; Mulalić in Kosi nista igrala; Joventut: Feliz 7 (2:2), Guy 12, Parra 11 (3:3), Jones 7, Birgander 11 (3:3) – prva peterka; Kraag 4, Busquets 3, Ribas 7 (2:2), Ellenson 15 (1:1), Vives 9 (3:4), Tomić 14 (4:4); Ventura ni igral. Met za dve točki: Cedevita Olimpija 14:30 (47 %), Joventut 23:36 (64 %); za tri: Cedevita Olimpija 11:36 (31 %), Joventut 12:22 (55 %); skoki: Cedevita Olimpija 27 (11+16), Joventut 40 (32+8).

Brez poškodovanih Zorana Dragića, Karla Matkovića in Lovra Gnjidića ter s težavami Josha Adamsa, Alena Omića in Amarja Alibegovića zaradi trebušne viroze so Ljubljančani željno pogledovali proti tribunam, vendar niso dočakali množične podpore navijačev.

Očitno bodo tudi v tej sezoni prišli v večjem številu šele, če bo domače moštvo nanizalo nekaj zmag. Joventut je bil leta 1994 evropski prvak, leta 2008 zmagovalec evropskega pokala in v prejšnji sezoni tretji v izjemno močni španski ligi, zato je znal izkoristiti okoliščine. Na vsakem igralnem položaju ima namreč dva kakovostna in izkušena aduta, kar nekaj pa jih igra skupaj dlje časa. Razpolagal je torej z marsičem, česar Cedevita Olimpija še vedno nima.

Slovenski prvaki so zadnjič vodili z 20:19 v 8. minuti, v zelo neprijetnem položaju pa so se znašli že deset minut pozneje pri 35:48, saj je dvoboj razkril njihove znane šibke točke. Ker se nikakor ne morejo zanašati, da bodo nekako dosegli vsaj eno točko več kot tekmeci, bi predvsem potrebovali precej boljšo obrambo. Z 28 prejetimi točkami v uvodni četrtini in 50 do polčasa so že ubrali zelo nevarno pot, za konec pa prejeli stotico. Podobno velja za skok, ki so ga izgubili s 27:40 (Omić 8), nujne pa bodo tudi izboljšave v napadu.

2 asistenci sta skupaj zbrala udarna Olimpijina branilca Yogi Ferrell in Josh Adams, eno manj kot center Alen Omić.

Udarna branilca Yogi Ferrell in Adams sta bila najučinkovitejša na tekmi, a nista poskrbela za kolektivno kroženje žoge in sodelovanje z visokimi soigralci. Zbrala sta vsak zgolj po eno asistenco, zato Ljubljančani s povprečjem 14 pri tej prvini ostajajo najskromnejši v celotnem evropskem pokalu. Najboljša domača podajalca sta bila center Omić (3) in Matic Rebec (4), ki je dobil priložnost šele v zadnji četrtini; vmes so gostje iz Badalone vodili z 68:49.

Golemac je pogrešal marsikaj

Cedevita Olimpija je lahko le z občasnimi prebliski prebudila upanje gledalcev, po vsakem krajšem nizu so sledili trenutki krize. Takšna je pač usoda moštva, ki je še enkrat več metalo za tri točke kot za dve in nasprotni zasedbi omogočilo 60-odstotni izkoristek vseh poskusov iz igre.

»Manjkalo nam je energije, intenzivnosti in kolektivnosti. Pogrešam tudi hitrost, ki je pri košarki izjemno pomembna, vendar nismo bili na ravni Joventuta, ki je spretno nadzoroval potek tekme. Poskušali smo, a se nismo mogli prebiti prek negativne meje desetih točk,« je premoč tekmecem priznal Olimpijin trener Jurica Golemac.

Drugi izidi v skupini A – Prometej Slobožanske: Bursaspor 90:84, Bourg: Liatkabelis 86:73, Ulm: Brescia 90:98, Cluj-Napoca: Umana Benetke 80:85.

Lestvico zagotavlja SofaScore