Steph Curry za Magica Johnsona še ni št. 1, ker je ta ...

Legendarni organizator igre v ligi NBA Earvin Magica Johnsona je odgovarjal na vprašanje, ali je Stephen Curry najboljši branilec med košarkarji v svojem obdobju in kam ga uvršča v zgodovini. Slavni zvezdnik Los Angeles Lakers se ni prav veliko obotavljal in je dal je vedeti, da sodi med stare sile, ki branijo svoje dosežke in znanje pred tekmeci.

»Naj bo, če je osvojil več kot pet naslovov prvaka, če je bil trikrat najkoristnejši igralec MVP) finalov in trikrat MVP lige, potem je največji,« je začel pogovor za CBS Sports Radio 54-letni Magic.

Stephen Curry je izjemen košarkar, a uspehov legendarnega Magica Johnsona še ni dosegel. FOTO: Cary Edmondson/ Usa Today Sports Via Reuters Con

Ker je bil izzvan, je hitro in natančno še dopolnil svojo oceno. »Če je dosegel več kot št. 1 v asistencah v finalu, št. 2 v dvojnih dvojčkih v končnici in finalu, št. v trojnih dvojčkih v končnici lige NBA, št. v ukradenih žogah v končnici, če doseže več od teh številk, potem je najboljši. Toda zadnjič, ko sem preverjal vse številke, ni,« je slikovito razblinil vse pomisleke o tem, kam sodi odlični branilec moštva Golden State Warriors.

Steph Curry, ki je bil štirikrat prvak lige NBA, dvakrat MVP lige in enkrat finala, se še ni odzval, a je že prej razkril, kako spoštuje Magica. Izbral ga je v svojo idealno peterko, v kateri so še Michael Jordan, Kobe Bryant, Tim Duncan in Shaquill O'Neal.