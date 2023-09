Kralj James sestavlja sanjsko ekipo za Pariz

Prvi zvezdnik lige NBA LeBron James (38) naj bi se za olimpijske igre prihodnje leto odločil sestaviti sanjsko košarkarsko moštvo (Dream Team), ki bi rešilo čast ameriških košarkarjev, ki so na svetovnem prvenstvu znova ostali brez kolajne ter priznali premoč Litvi, Nemčiji in Kanadi.

Kot sta poročala LA Times in Athletic, naj bi »Kralj« James za Pariz 2024 združil zvezdnike, kot so Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum, Draymond Green, Devin Booker, Damian Lillard, Kyrie Irving in Bam Adebayo. ZDA so sicer zmagale na zadnjih OI v Tokiu.

Za dvakratnega olimpijskega prvaka Jamesa, ki je nazadnje igral v Londonu leta 2012, kot za 35-letnega trikratnega prvaka (2012, 2016, 2020) Duranta bi bile pariške igre 2024 »zadnji ples«, ki bi ga ovekovečili tudi v dokumentarnem filmu.

LeBron je bil prvič zlat leta 2008 v Pekingu, kjer je igral skupaj s pokojnim Kobejem Bryantom. Prvi in za mnoge edini pravi Dream Team je bil v Barceloni leta 1992, ko so zmagali Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Scottie Pippen, Karl Malone, Charles Barkley, Patrick Ewing in drugi velezvezdniki.