Stožiška uspešnica: Goran Dragić in Luka Dončić, zadnji del

Slovenski košarkarji so si s februarskima porazoma proti Finski – v Espooju in Kopru – zapletli pot v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023, ki ga bodo družno gostili Indonezija, Japonska in Filipini. Toda po črnem ciklu se jim obetajo veliko lepši dnevi. Ne le zato, ker bodo 30. junija gostili Hrvaško v Stožicah, tri dni pozneje pa se v Stockholmu pomerili s Švedsko, obe reprezentanci pa so novembra že premagali. V ogenj se bodo lahko podali v sanjski zasedbi, torej tudi z Luko Dončićem in Goranom Dragićem.

Kolikšne razsežnosti bo imela vnovična združitev fantastičnega dvojca? Kaj bo pomenila za možnosti slovenskega moštva na poti do mundiala? Kdo bo edini udeleženec lanskih olimpijskih iger, ki ga selektor ni vpoklical?