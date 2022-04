Tekme evrolige v Stožicah kar naenkrat niso več zgolj sanje

V nadaljevanju preberite:

Zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača. Tako pravi stari rek, ki so se ga v tej sezoni trdno oklenili tudi košarkarji Cedevite Olimpije. Na dolgi poti seveda ni šlo brez zdrsov in padcev, a so se vsakič znali pobrati in nadaljevati k privlačnim ciljem. V ligi ABA so zasejali strah v vrste srbskih in črnogorskih klubov, v evropskem pokalu so postali hit sezone. Po gladki zmagi nad Türk Telekomom so si lahko privoščili tudi razkošje, da so sproščeno počakali na ime četrtfinalnega izzivalca v dvoboju med Partizanom in Bursasporom.

Kaj vse se skriva za zanimivo zgodbo o uspehu? Kakšne so možnosti in omejitve v boju za preboj v elitno evroligo? Zakaj ljubljansko moštvo nima primerjave v evropskem pokalu?