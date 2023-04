Tekmeci Dončića in soigralcev Gruzija, Venezuela in Zelenoortski otoki

Slovenska košarkarska reprezentanca je dobila tekmece na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki bo poleti v Aziji. Na žrebu tekmovalnih skupin v filipinski metropoli Manila so določili, da bo četa selektorja Aleksandra Sekulića igrala v skupini skupaj z reprezentancami Gruzije, Venezuele in Zelenoortskih otokov, kar je dober obet za Slovence, s katerimi naj bi igral tudi prvi zvezdnik Luka Dončić.

Ti se bodo zbrali že zgodaj poleti in se odpravili proti Aziji avgusta. Svetovno prvenstvo bo namreč v treh azijskih državah med 25. avgustom in 10. septembrom. Celoten žreb, ki je Sloveniji namenil izbrane vrste Gruzije, Venezuele in Zelenoortskih otokov, si lahko ogledate v spodnjem videu.