Tivolski večer spominov in odmevne zmage

Takšnega košarkarskega večera Ljubljana, zlasti pa kultna dvorana Tivoli, že dolgo ni doživela. Več kot 4500 obiskovalcev se je nagnetlo na tribune in pospremilo sila napeto predstavo košarkarjev domače Cedevite Olimpije in Partizana iz Beograda. Gostitelji so se ob koncu veselili zmage, najučinkovitejši je bil kapetan Jaka Blažič, toda na koncu je ključna vloga pripadla eni od tujih okrepitev ...