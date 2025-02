LA kljub visokemu porazu z Dončićem dela v rokavicah

Košarkarji Los Angeles Lakers so na zadnji tekmi pred premorom za tekmo zvezd presenetljivo izgubili proti Utahu s 131:119, potem ko so večji del zadnje četrtine zaostajali za več kot 20 točk. Luka Dončić je na drugi tekmi v dresu Jezernikov v napadu zaigral nekoliko bolje in tokrat zadel tri trojke, dosegel je 16 točk, preden je trener JJ Redick potegnil ročno zavoro in ga posadil na klop.

Status Dončića je bil še pred tekmo vprašljiv zaradi načete mečne mišice, Redick se je zato odločil za podobno razdelitev minutaže kot na ponedeljkovem srečanju z Utahom. Luka je iz igre za dve metal 6/13 in za tri 3/8, dodal je po štiri skoke in štiri asistence. Slab večer je imel na črti za proste mete, zadel je le enega od petih.

Predstava Luke se je zlila s povprečnim večerom Jezernikov, ki so za dve metali 44-odstotno (Utah 52 %), tokrat jih je drago stalo pomanjkanje višine pod košem. Še nekaj minut pred koncem tekme je Utah v skokih vodil za 10, ko je bila tekma že odločena, so Lakers nekoliko stopili razliko in se približali na 45:48. Največ preglavic jim je povzročal Lauri Markkanen, ki je bil z 32 točkami prvi strelec tekme.

V zadnjo četrtino je moštvo iz Los Angelesa vstopilo z 18 točkami zaostanka, Dončić je ostal na klopi, s preostalimi člani prve peterke pa je Redick poskusil z zadnjim jurišem spremeniti potek tekme. Ko se po petih minutah razlika ni stopila, je izobesil belo zastavo in na igrišče poslal rezerviste, na navdušenje občinstva tudi Bronnyja Jamesa, ki je dosegel 9 točk.

Pri LA-ju se je po neuspeli menjavi za Marka Williamsa v postavo vrnil Dalton Knecht in s klopi dosegel 10 točk. Prvi strelec je bil Rui Hachimura z 19, LeBron James je zbral točko manj, tretji strelec zvezdnikov iz Kalifornije je bil Dončić.

Zdaj slovenskega zvezdnika čaka nekaj dni premora, tekmo zvezd bo tokrat pospremil le od daleč, teden dni brez tekem bo lahko izkoristil, da do konca zaceli mečno mišico in se privadi na igro v novi sredini. Na tokratni tekmi z Utahom je bilo vidno, da ga z novimi soigralci predvsem v obrambi še čaka veliko dela v zadnjem mesecu in pol rednega dela sezone.

Dončić v obrambni akciji z LeBronom Jamesom. FOTO: Chris Nicoll/Reuters