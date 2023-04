Trenerji v ligi NBA za najboljšega izbrali Mika Browna

Združenje trenerjev v košarkarski ligi NBA vsako leto izbere najboljšega trenerja v rednem delu sezone, ki se je pravkar končal. Glasuje vseh 30 glavnih trenerjev, tokrat pa so kolegi za najboljšega izbrali trenerja Sacramenta Mika Browna. Z njim so Kings končali na 3. mestu v zahodni konferenci in prekinili kar 17 let dolg niz brez uvrstitve v končnico. Minuli dve nagradi združenja trenerjev je dobil trener Phoenixa Monty Williams.

Svojo nagrado za najboljšega trenerja bo podelila tudi liga NBA, tista je še precej bolj prestižna, za najboljšega trenerja pa (tako kot za vse ostale nagrade) glasuje izbranih 100 novinarjev, ki pokrivajo severnoameriško košarkarsko ligo. Tudi v tistem glasovanju naj bi bil Mike Brown nesporni favorit, da prejme laskavo nagrado.

Embiid MVP, Banchero "rookie", kdo bo obrambni igralec leta?

Nagrajence bo liga objavila med končnico, nagrado MVP za najbolj koristnega igralca bo zelo verjetno prejel center Philadelphie Joel Embiid, najboljši novinec bo krilni igralec Orlanda Paolo Banchero. Pri najboljšem igralcu, ki vstopa s klopi, je precej več nejasnosti, favorit naj bi bil košarkar Bostona Malcolm Brogdon, najboljši obrambni igralec pa morda Brook Lopez, Jarren Jackson Jr. ali Ewan Mobley. Pri zadnjih dveh nagradah so mnenja močno deljena.

Nagrado za igralca, ki je letos najbolj napredoval, bo po napovedih prejel Finec Lauri Markkanen, ki je blestel v Utahu.