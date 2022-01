Tri zmage kljub temu, da se je Dončić pridružil Čančarju in Dragiću

Ponoči so bili v severnoameriški košarkarski ligi NBA aktivni vsi trije klubi slovenskih košarkarjev. Dallas, v majici katerega igra prvi slovenski zvezdnik Luka Dončić, je gostoval v Houstonu, Toronto (Goran Dragić) je gostil Utah, Denver (Vlatko Čančar) pa kralje iz Sacramenta.

Zanimivo: vsi trije klubi so zmagali, toda brez učinka Slovencev (Houston : Dallas 106:130, Toronto : Utah 122:108, Denver : Sacramento 121:111). Dragić je na stranskem tiru v svojem klubu, Čančar je uspešno prestal operacijo desnega stopala (odsoten bo 12 tednov), med zadnjo tekmo Dallasa si je vnovič poškodoval gleženj Dončić (glej video), resda drugega kot prej.

Nekaj časa je kazalo, da bo vendarle igral današnjo tekmo, toda klub ga je kmalu uvrstil na več seznamov za tovrstne primere (dvomljiv, vprašljiv, ...), naposled pa Ljubljančana res ni bilo v postavi Dallasa. V njegovi odsotnosti sta opozorila nase, Tim Hardaway ml. (19) in Josh Green (17). Nikola Jokić je za zmago Denverja zbral 33 točk in 10 skokov.

Obeta se izjemno zanimiv derbi Dallasa in Chicaga

Vsi trije klubi s slovenskimi legionarji bodo naslednjič aktivni v noči z nedelje na ponedeljek. Toronto bo opolnoči doma igral z New Orleansom, Denver bo ob 1. uri gostoval pri Oklahomi, najzanimivejša bo seveda tekma med Dallasom in Chicagom v domači dvorani Luke Dončića. To bo tudi izjemno nepredvidljiv derbi ekip, ki v zadnjem času nizata uspešne večere. Čikaški biki sodijo celo na vrh ekip vzhodne konference, ki igrajo v najboljši formi.