Trojni dvojček Luke Dončića premalo za žilave bojevnike

Še nedolgo tega bi tekmo Golden State Warriors in Dallas Mavericks označili za strelski obračun dveh odličnih napadalnih moštev, tokrat pa sta v San Franciscu do izraza prišli predvsem obrambi. Na koncu je, čeprav se je Dallas v končnici povsem približal, slavil Golden State s 104:100 in prekinil Dallasov odličen niz sedmih zaporednih zmag.

Krivca za poraz Jasonu Kiddu ne bo potrebno dolgo iskati, klop Dallasa je skupaj zmogla le 13 točk in to je premalo za uspeh proti bojevnikom, ki se krčevito borijo za mesta, ki vodijo v play-in. Luka Dončić je znova dosegel trojnega dvojčka, ob 30 točkah je zbral še 12 skokov in 11 asistenc, iz igre pa je metal 50-odstotno (11-22, 5-11 za tri točke).

Ob njem se je izkazal tudi Kyrie Irving, ki je dosegel le tri točke manj (met 10-19, 4-8 za tri), nasploh je bila prva peterka točkovno zelo uspešna, le Derrick Jones Jr. je ostal brez točk. Pri Golden Statu je imel znova slab večer Steph Curry (13 točk), so pa končno dočakali vzpon forme Andrewa Wigginsa (23 točk), ki je veliko dela opravil tudi v obrambi.

Blokada Kleberja, nato nedosojeni koraki Thompsona

Tekma je šla v napeto končnico, kjer je s šestimi točkami in blokado Danielu Gaffordu zablestel Draymond Green. Golden State je povedel s 100:92, nato je Dallas začel lov na zmago, a neuspešno. Lahko bi se razpletlo tudi drugače, pri 98:102 je najprej Maxi Kleber podelil lepo blokado Klayu Thompsonu, na drugi strani je Irving zadel dva prosta meta. Nato je Thompson ob izvajanju iz avta zagotovo naredil korake, a so mu sodniki pogledali skozi prste, Kleber je storil osebno napako in tekma je bila končana. V zadnjem napadu Dallas, ki je zaostajal za štiri točke, ni uspel priti do trojke ob osebni napaki, met Kyrieja je zadel rob table.

Teksašanom se je poznalo, da je manjkal center Dereck Lively, skok so kljub temu, da pri domačinih ni igral Jonathan Kuminga, izgubili s 53:42. Lively bo znova zaigral šele v končnici, v nedeljo si je poškodoval koleno, okrevanje bo trajalo dva tedna.

Andrew Wiggins je tokrat nad Dončićem, ki je bil v končnici vidno utrujen, igral dobro obrambo. FOTO: Thearon W. Henderson/AFP

Za Dallas je dobra novica, da so izgubili tudi Los Angeles Clippers proti Sacramentu in tako ostajajo na dosegu roke, odločile bodo zadnje tekme rednega dela v sezoni. Dallas bo naslednjo igral v noči na petek v Atlanti. Omenimo še, da se je ob zmagi Philadelphie proti Oklahomi (109:105) s 24 točkami uspešno na parket vrnil Joel Embiid.

Ob porazu je Oklahoma izgubila tudi prvo mesto v zahodni konferenci, znova so jih prehiteli branilci naslova iz Denverja, ki so ob 42 točkah Nikole Jokića s 110:105 premagali San Antonio. A jim ni bilo lahko, na drugi strani je bil spet odličen Victor Wembanyama, ki bi skoraj prišel do nenavadnega trojnega dvojčka: 23 točk, 15 skokov in kar devet blokad, za dobro mero je dodal še osem asistenc. Ko bo ekipa San Antonia vsaj nekoliko bolje sestavljena okrog francoskega centra, bodo zelo nevarni.