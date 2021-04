Ostrostrelec Curry je imel ob Dončiću le stransko vlogo

Že pred dvobojem moštev Golden State in Dallasa se je vedelo, da bo košev preveč, a ne, kdo bo zmagovalec. Prepričljivo sta bila najboljša Dallas in naš zvezdnik, ki sta trikratnega prvaka v minulem desetletju in njegovega najboljšega strelcapovsem zasenčila.Teksaški fantje so bili po slabi predstavi in porazu v Sacramentu razigrani in so nasuli 133 točk (kar 60 rezervisti), kalifornijski le 103, Dončić 39, pri čemer sploh ni več stopil na parket v zadnji četrtini. Ostrostrelec Curry, ki v tej sezoni niza rekorde in je s povprečjem 31,3 točke na tekmo drugi najboljši strelec, je dosegel 27 točk. S petimi trojkami je v aprilu prišel do 90. in se vpisal še na seznam najboljših mesečnih dosežkov.Toda v divjem ritmu je vajeti tekme trdno držal v svojih rokah Dončić. Dallasov »stampedo« se je začel od zaostanka z 11:12 in z nizom 28:0. Ob odmoru je bilo 33 točk prednosti – 62:29. Luka je dosegel »le« 15 točk in bil jezen, saj v tretji četrtini gostiteljem ni dovolil vrnitve v igro. Nasul je kar 23 točk ob metu 11:9 (skupno 23:15) ter zadnjo četrtino spremljal le še na klopi za rezervne igralce z izkupičkom 39 točk, osem podaj in šest skokov.Izidi NBA –103:133 (Curry 27 – met iz igre 18:99, za tri 9:5, Mulder 26, Wiggins 15, Oubre in Poole po 10, Mannion 5, Payton 4, Looney, Smailagić in Toscano-Anderson po 2, Green 0 točk in 11 skokov; Dončić 39 – met iz igre 23:15, za tri 10:4, prosti meti 5:5, 6 skokov in 8 podaj v 28 minutah, Finney-Smith, Melli in Hardaway po 13, Brunson 12, Klber 10, Burke 8, Cauley-Stein in Bey po 6, Green in Powell po 3, Hinton in Marjanović po 2.115:119104:114112:133103:116107:114