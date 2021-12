Tudi slovenski adut pomagal zlomiti košarkarje Atlante

Košarkarji Denverja so ponoči v severnoameriški ligi NBA v Atlanti s 133:115 premagali gostitelje. Za zmagovite goste je slovenski reprezentant Vlatko Čančar igral sedem minut, za šest točk je zadel vse tri mete iz igre in temu dodal dve podaji, eno izgubljeno žogo in tri osebne napake.

Novinec Bones Hyland je v olimpijskem mestu iz leta 1996 dosegel rekord kariere, 24 točk je zmogel kot rezervni igralec, Monte Morris je dodal 21 točk za Denver, Jeff Green in Nikola Jokić pa 20, slednji je imel še deset skokov.

Denver je zabeležil najvišjo zmago v sezoni,prevlado je prevzel v drugi četrtini, ki jo je dobil s 43:28. Za gostitelje, ki so dobili pet tekem v gosteh zapored, a doživeli šesti poraz v nizu doma, je Trae Young zbral 34 točk in 10 podaj, John Collins pa 20 točk in 10 skokov.

V noči na nedeljo bo aktiven le Toronto (Goran Dragić), v noči na ponedeljek pa tudi Denver (1.30) in Dallas (2.00, Luka Dončić).