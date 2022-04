Uspešen večer za Brooklyn, Dragić brez tekme proti bivšim

Kyrie Irving je z 42 točkami ponesel Brooklyn Nets do zmage nad Houston Rockets s 118:105 in osmega mesta v zahodni konferenci. Irving je samo v zadnji četrtini dosegel 17 točk, s katerimi so mrežice, ki bi skoraj povsem zapravile prednost 21 točk, dokončno pobegnile. Goran Dragić je še vedno odsoten zaradi novega koronavirusa in ni dobil zelene luči za tekmo proti nekdanjemu klubu.

»Ko tekma začne malce uhajati iz rok ali ko imamo veliko prednost in jo izpustimo, takrat je trenutek, da spet postavimo nogo na stopalko za plin in moram biti vzor,« je dejal Irving. Kevin Durant je dodal 18 točk, Bruce Brown 15, Cam Thomas pa 13 za Brooklyn, pri katerem se je z dvojnim dvojčkom izkazal še Andre Drummond (10 točk in 11 skokov). Tudi ostali rezultati so bili ugodni za Newyorčane, saj so izgubili tako Cleveland kot Atlanta in Charlotte. Za Clevelandom zdaj Nets zaostajajo le še 1,5 tekme, v tem hipu bi konjeniki gostili uvodno tekmo dodatnih kvalifikacij proti Brooklynu. Pri raketah se je z rekordom sezone, 36 točkami, izkazal Kevin Porter mlajši, Jalen Green je pristavil 30 točk.

Med zanimivejšimi obračuni večera je bil dvoboj v Chicagu, kjer so s 127:106 slavili Milwaukee Bucks. Brook Lopez je dosegel rekord sezone (28 točk), tako da jeleni niso preveč pogrešali točk zadržanega Giannisa Antetokounmpa in si zagotovili še četrti zaporedni naslov v centralni skupini. Ko je ekipo vodil Don Nelson v 80. letih prejšnjega stoletja so sicer aktualni branilci naslova lige NBA nanizali sedem divizijskih kron.

Los Angeles Lakers se morajo v večerni tekmi izogniti porazu proti Phoenixu, vodilni ekipi lige, sicer se bodo poslovili od boja za dodatne kvalifikacije. Prvi zvezdnik moštva LeBron James spet ne igra.