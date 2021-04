V Beogradu je do zadnjih sekund dišalo po 18. zmagi Cedevite Olimpije

C. zvezda : Cedevita Olimpija 82:81 (69:65, 52:51, 24:24) Dvorana Aleksandra Nikolića, brez gledalcev, sodniki Nikolić (Srb), Nedović (Slo) in Porobić (BiH).

Crvena zvezda: Walden 13 (7:7), Loyd 19 (2:2), Davidovac 17 (4:5), Lazić 6 (3:4), Reath 2, Dobrić 9 (1:2), Simonović 9 (3:4), Kuzmić 7 (1:4).

Cedevita Olimpija: Perry 19 (8:8), Hopkins 8 (2:3), Murić 3, Blažič, 14 Brown 6 (2:2), Hodžić 3, Jones 10, Marinković 4 (0:1), Rupnik 14 (1:2).

Težave je Ljubljančanom povzročal tudi Dejan Davidovac. FOTO: ABA

Golemac s težavo krotil jezo

Šest mesecev in pol po začetku lige ABA so ljubitelji košarke le dočakali prvi derbi med Crveno zvezdo in Cedevito Olimpijo, po njem pa so zadovoljno ugotavljali, da se jim je potrpežljivost izplačala. Moštvi sta uprizorili zanimivo predstavo v visokem ritmu ter z napadalno usmerjenim spektaklom v prvem polčasu in čvrstima obrambama v nadaljevanju upravičili svojo kakovost. Po dvoboju so bili slabše volje Ljubljančani, saj so zapravili priložnost, da bi pred zadnjimi tremi nastopi potrdili vstopnico za polfinale končnice in ostali v boju za osvojitev drugega mesta.»Veliko je bilo nihanj, toda pokazali smo, da imamo veliko srce in bili konkurenčni v 'sovražnem okolju'. Na koncu bi se lahko ognili nekaterim napakam, zato mi ni lahko, ko pomislim nanje. Zelo blizu smo bili uspehu. Ni kaj, hitro si moramo izbrisati spomin in se Beograjčanom oddolžiti v nedeljo,« je po dvoboju ocenil Olimpijin organizator igre, ki se je izkazal z 19 točkami in si delil strelski primat na tekmi z domačim ostrostrelcem, tretjim najučinkovitejšim košarkarjem v minuli sezoni evrolige.V napadu so mu izdatno pomagali predvsemin, tako da je imela Cedevita OIimpija štiri može z dvomestnim napadalnim učinkom; Crvena zvezda le tri. Ljubljančani so se izkazali tudi z boljšim izkoristkom vseh metov iz igre (47,5 odstotka v primerjavi s 45,6) in trojk (12:32 proti 9:30) in dobili skok z 31:26 (9,8). Tesnega poraza sta jih stala razlika pri izgubljenih žogah (17:10, Blažič 6) in izsiljenih prostih metov. Gostitelji so jih imeli na voljo 12 več in z njimi dosegli osem točk več.Košarkarjem stožiške zasedbe je lahko žal, da so turnejo po Črni gori in Srbiji končali s šestim porazom v regionalni sezoni namesto z 18. zmago. Beograjskemu evroligašu so bili namreč vsaj enakovredni in se z njim nenehno menjavali v vodstvu. Uspešno so prebrodili že začetno kanonado Loyda, ki je pri vodstvu gostiteljev s 13:12 dosegel 10 točk z metom za tri točke 3:3. V preostanku tekme so ga obrzdali in po zaostanku s 14:20 prevzeli minimalno vodstvo, uspešno pa so prebrodili tudi težave v drugi četrtini in prišli do prednosti 48:45, ki se je do glavnega premora vendarle stopila.Cedevita Olimpija je ohranila stik s tekmeci tudi v tretji četrtini kljub zaostanku z 51:59, ob katerem je imela veliko težav z raznovrstnim krilom. Pri primanjkljaju s 67:74 sta Rupnik in Blažič poskrbela za nov zasuk za 75:75 v 36. minuti, Perry pa je s štirimi prostimi meti zagotovil obetaven naskok 81:78 le 26 sekund pred iztekom igralnega časa. A to je bil tudi labodji spev Ljubljančanov, ki do konca niso več zmogli niti točke, prejeli pa so štiri; vse s prostimi meti.je zadel enega,oba, piko na i pa je postavil, v prvem delu prejšnje sezone član Cedevite Olimpije.Olimpijin trenerje s težavo krotil jezo: »Čestitke za naše fante. Na zelo dobri tekmi smo sicer naredili precej neumnosti, a smo garali in jih nadomestili. Dogodkov na koncu ne bi komentiral ...«Moštvi se bosta vnovič pomerili že v nedeljo ob 17. uri v Stožicah.– Zadar : Cibona 97:92, Budućnost : Igokea 92:64.