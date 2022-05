V Beogradu jih bo pričakal pekel, a le prek njega lahko pridejo v raj

V nadaljevanju preberite:

Polfinale lige ABA se je začel brez presenečenja: Partizan je še bolj gladko kot v obeh soočenjih v rednem delu sezone ugnal Budućnost (82:66) in izzval večno tekmico Crveno zvezdo, naj v drevišnjem spopadu s Cedevito Olimpijo ob 19. uri tudi ona izkoristi prednost polne dvorane Aleksandra Nikolića, nekdanjega Pionirja. Toda Ljubljančani so že dokazali, da se lahko dobro znajdejo v beograjskem hramu košarke, njihova zadnja poraza z rdeče-belimi pa imata zelo malo skupnega s tokratnim dvobojem.

Kakšne so bile značilnosti prvih dveh tekem s Crveno zvezdo in kdo je bil največji Olimpijin dolžnik? Kaj bi lahko po oceni Jurice Golemca danes spravilo v težave Beograjčane? Kdo vse je letos že klonil v srbski metropoli in kdo ima prijetne spomine nanjo?