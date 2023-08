V Fibini anketi ZDA prve pred Francijo in Španijo, nato že Slovenija

V nadaljevanju preberite:

S tekmama Avstralija – Finska in Italija – Angola ob 10. uri po slovenskem času ter nato še šestimi dvoboji uvodnega dneva (po zanimivosti izstopa soočenje med Francijo in Kanado) se bo danes na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji začelo 19. svetovno prvenstvo v košarki. Krog kandidatov za odličja je izrazito širok, vanj bi se lahko vključila tudi slovenska reprezentanca, a po izgubi poškodovanih Vlatka Čančarja in Eda Murića so njene možnosti za podvig precej manjše.

Mednarodna košarkarska zveza je pripravila anketo med novinarji iz 50 držav, ki so odgovorili na vprašanje, kdo bo letošnji svetovni prvak, kdo bodo osvojili kolajne in kdo bi lahko najbolj razočaral. Kakšni so odgovori? Na mundial sta se sicer odpravili neporaženi zgolj dve reprezentanci, kateri? Najbolj izpostavljeni bosta selekciji ZDA in Španije, zakaj? Kako je špansko moštvo sestavil maestro Sergio Scariolo in kako SP pričakuje selektor ZDA Steve Kerr?