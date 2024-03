V Los Angelesu metali in tudi zadevali kot nori

Grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo je vodil Milwaukee, ki je s 118:93 premagal Oklahomo, v dvoboju dveh drugouvrščenih ekip posameznih delov ige NBA. Antetokounmpo je za zmago druge ekipe vzhodnega dela lige dosegel 30 točk in imel 19 skokov.

Cleveland, tretji na vzhodnem delu, je v goste premaga Miami s 121:84, Minnesota, tretja na zahodnem delu, pa doma Golden State Warriors s 114:110.

Košarkarji Philadelphie so v gosteh s 121:107 premagali četrto ekipo na zahodu, Los Angeles Clippers, druga ekipa iz Los Angelesa, Lakers, pa je v revolveraški tekmi Indiano ugnala s 150:145. Pri Lakers je bil najučinkovitejši Anthony Davis s 36 točkami, ki je dodal še 16 skokov, pri gostih Kamerunec Pascal Siakam s prav tako 36 točkami, a je zbral 12 skokov. Za LA Lakers so več kot 20 točk dosegli še LeBron James, Spencer Dinwiddie (oba po 26) in Austin Reaves (25). Ob večkot 50 odstotnem metu (56,2:55,1)so košarkarji obeh moštev skupno vrgli na koš kar 196 metov.

Peti na zahodu je New Orleans, ki je s 114:101 v Detroitu porazili Pistons.

Slovenski zvezdnik Luka Dončić bo novo pomembno tekmo v boju za končnico igral v noči na torek po srednjeevropskem času, ko bo Dallas gostoval v Salt Lake Cityju proti Utahu.