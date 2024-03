Luka se je najprej zahvalil soigralcem, nato zrežiral gladko zmago

V zadnjem mesecu dni Dallas dobiva tekme proti tekmecem, ki kotirajo nižje od njega in enako je bilo proti Utahu, ki Teksašanom ni bil kos. Dallas je slavil s 113:97, prvi strelec je bil znova Luka Dončić, ki je v dobrih 34 minutah na parketu dosegel ravno toliko točk, po štirih minutah zadnje četrtine pa predčasno končal srečanje, ki je bilo odločeno.

Podobno kot v noči na sredo tudi tokrat Dončić ni imel vrhunskega strelskega večera, a je vseeno metal precej bolje. Iz igre je zadel 11 od 23 metov in 4 od 10 metov za tri točke, v zadnji četrtini, ko je bila tekma že odločena, pa ni želel popravljati statistike in loviti trojnega dvojčka, tako da se je na klop usedel z devetimi skoki in osmimi asistencami.

Znova se je izkazal Daniel Gafford, ki je dosegel 24 točk, kar je njegov najboljši strelski izkupiček za Dallas. Zadel je 10 od 11 metov in je še naprej vodilni košarkar v ligi NBA po odstotku zadetih metov, za to so z lepimi podajami pod koš v veliki meri zaslužni tudi Dončić in soigralci.

Po temi je Jason Kidd razkril, kaj se je dogajalo v garderobi po tekmi s San Antoniom: »Luka se je v slačilnici zahvalil soigralcem, da so stopili v ospredje in dobili tekmo, ko njemu ni šlo. Ko naš vodja izreče te besede, to pomeni ogromno vsem ostalim. Vemo, da bodo še prišle tekme, ko bodo drugi igralci morali priti v ospredje, ne moremo se vsako tekmo zanašati na Luko in Kaia (Irvinga), da bosta dosegla 100 točk.« Ko so po tekmi novinarji vprašali trenerja Utaha Willa Hardyja, s kakšno obrambo se da omejiti Dončića, je bil iskren: »Ne vem, če obstaja igralec na svetu, ki bi ga lahko ustavil.«

Dallas je slavil tretjič zapored in sedmič na zadnjih osmih tekmah, zdaj imajo enak rezultatski izkupiček kot Phoenix (41-29), bili so boljši na medsebojnih tekmah od moštva iz Arizone, Sacramento pa po nepričakovanem porazu proti Washingtonu zaostaja pol tekme za Dallasom. Če bi se sezona končala danes, bi Dallas zasedel tako željeno šesto mesto, ki vodi neposredno v končnico, brez play-in turnirja.