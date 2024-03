Luka Dončić ni letalec po duši

V nadaljevanju preberite:

Navajeni smo že, da imajo moštva v ligi NBA že kar ekstremne rezultatske razpone. Košarkarji Dallasa so denimo decembra prekosili Utah s 147:97, tekmeci iz Salt Lake Cityja pa so se jim ob začetku novega leta oddolžili s 127:90 in omejili Luko Dončića na zanj pičlih 19 točk z metom 6:20. Slovenski zvezdnik očitno ni pozabil najhujšega poraza v sezoni in svoje blede predstave, zato se je ob tretjem soočenju potrudil, da je s soigralci dal vetra zasedbi, ki je v dosedanjih 70 nastopih zbrala 12 zmag manj.

Končni izid 113:97 resda ne sodi med izjemne in tudi Dončićevih 34 točk pomeni izenačenje njegovega 30. strelskega dosežka v prvenstvu 2024/25. Zato pa si je dal duška na drugačne načine, kako? Medtem ko so visoki igralci Dallasa nizali zabjianja, si je branilec Kyrie Irving vnovič prislužil občudovanje, zakaj? Koliko zabijanj je zbral Luka Dončić v sezoni, kdo največ v ligi NBA? Zakaj Dallas postaja leteče moštvo?