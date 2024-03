Bojevniki so še vedno najdražji, toda njihovi zlati časi so minili

V nadaljevanju preberite:

Golden State Warriors so najvrednejša franšiza v ligi NBA in po zadnji Forbesovi oceni bi morali zanje odšteti 7,7 milijarde dolarjev. Namenjajo največ denarja za plače košarkarjev (v tej sezoni 211 milijonov ameriških dolarjev) in so še nedavno delovali skoraj nepremagljivo. Po štirih naslovih prvaka (2015, 2017, 2018, 2022) in še dveh uvrstitvah v veliki finale (2016, 2019) v zlatem desetletju pa se njihova era počasi končuje, tako kot so se končale prevlade številnih šampionskih dinastij pred njimi.

Bojevniki iz San Francisca trenutno krepko zaostajajo za mesti, ki neposredno ali prek dodatnih kvalifikacij vodijo v končnico lige NBA. Hkrati pa nimajo več rezervnih scenarijev in izgovorov, saj se njeni asi nezadržno starajo. V zadnjih petih sezonah je prestol osvojilo pet različnih prvakov, niz pa bi se lahko dodatno podaljšal, zakaj? Povsem na dnu obeh konferenc sta franšizi s slavno zgodovino, kateri? Kdo so najslavnejše dinastije v zgodovini lige NBA in kaj so dosegle ob svojih vrhuncih?